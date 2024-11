NTT DATA Business Solutions AG

NTT DATA Business Solutions vereinfacht CO2e-Dokumentation mit der Produktneuheit Sustainability Data Simplified

Bielefeld

Product Launch am 5. Dezember 2024 mit Live-Demo und Experten-Austausch

Die NTT DATA Business Solutions AG präsentiert am 5. Dezember 2024 ihre Produktneuheit Sustainability Data Simplified, die Unternehmen bei der präzisen Berechnung und Analyse der CO2e-Werte ihrer hergestellten Produkte unterstützt. Mit der Erweiterung der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), sind ab dem 1. Januar 2025 die meisten mittelständischen Unternehmen zu einem umfassenden Reporting verpflichtet. Sustainability Data Simplified vereinfacht diesen Prozess durch die Erfassung relevanter Daten, indem bestehende SAP-Stammdaten mit Nachhaltigkeitsattributen angereichert und gepflegt werden.

"Unsere Produktneuheit bietet eine zentrale Anlaufstelle für relevante Daten, standardisiert Prozesse und etabliert einen einheitlichen Datensatz", erklärt Oliver Schöps, Head of Sales NTT Products bei NTT DATA Business Solutions. "Die Erweiterung der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung stellt unsere Kunden aus dem produzierenden Gewerbe vor neue Herausforderungen, mit denen sie sich oft zum ersten Mal auseinandersetzen. Die genaue Erhebung von Daten wie CO2e-Emissionen und protokollkonforme Berechnungen wie der Product Carbon Footprint (PCF) sind notwendig, um Verstöße zu vermeiden. Sustainability Data Simplified bietet eine Lösung auf Basis von SAP BTP, die der europäischen Berichterstattungsrichtlinie entspricht und Unternehmen ihre Reportingpflicht erleichtert."

Die Produktneuheit von NTT DATA Business Solutions ermöglicht eine exakte Berechnung und Analyse der CO2e-Emissionsdaten von Produkten. Integriert in die bestehende SAP-Landschaft erfolgt die Berechnung der Werte gemäß Greenhouse Gas Protocol (GHG), unabhängig davon, ob SAP ERP oder SAP S/4HANA in der Public oder Private Cloud eingesetzt wird. Produzierende Unternehmen erhalten so einen einfachen Überblick über relevante Nachhaltigkeitsdaten und können das CO2e-Reporting datenbasiert vorbereiten.

"Die Entscheidung, welche Daten und KPIs über die gesetzlichen Pflichten hinaus erhoben werden, liegt vollständig beim Kunden. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen und können dank unserer hochskalierbaren SaaS-Lösung mit ihnen wachsen", sagt Luisa Swetlik, Product Ownerin Sustainability Data Simplified bei NTT DATA Business Solutions. "Sustainability Data Simplified bietet leistungsstarke Funktionen von der Erfassung bis zur automatisierten Pflege von Nachhaltigkeits-KPIs wie dem PCF und unterstützt Unternehmen dabei, ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen oder auf Basis der Daten Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Wir sind überzeugt, dass unsere Lösung ein effektiver Schritt in eine nachhaltigere Zukunft ist."

Product Launch am 5. Dezember 2024

Der offizielle Product Launch von Sustainability Data Simplified findet am 5. Dezember 2024 im Rahmen eines Online-Events statt. Dabei haben Interessierte die Gelegenheit, die Funktionalitäten und Möglichkeiten der Produktneuheit in einer Live-Demo näher kennenzulernen. Oliver Schöps und Luisa Swetlik zeigen live, welche Möglichkeiten Sustainability Data Simplified bietet, stellen Best Practices vor und wie Unternehmen das Produkt effektiv nutzen können. Im interaktiven Live-Stream erhalten die Teilnehmenden zudem Einblicke in die Hintergründe der Produktentwicklung und können gezielt Fragen an die beiden Experten richten.

Weitere Infos zum Event und zur Anmeldung finden Sie hier.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions ist ein weltweit führender IT Service Provider mit Fokus auf SAP und einem leistungsstarken Partnernetzwerk. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung unterstützen wir Unternehmen weltweit auf ihrem Weg zum Intelligent Enterprise. Dafür liefern wir End-to-End-Lösungen, die Wachstum und Erfolg nachhaltig beschleunigen - von der strategischen Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und darüber hinaus. Als globaler strategischer SAP-Partner treiben wir Innovationen voran und nutzen neueste Technologien, um unsere Kunden individuell und branchenübergreifend zu beraten. Unsere mehr als 15.300 engagierten Mitarbeitenden in über 30 Ländern sind dafür täglich im Einsatz.

NTT DATA Business Solutions ist Teil von NTT DATA. Der vertrauenswürdige globale Business- und Technologieführer mit Hauptsitz in Tokio erwirtschaftet einen Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Als One NTT DATA betreuen wir 75 % der Fortune Global 100 und unterstützen unsere Kunden bei innovativen, optimierenden und transformierenden Prozessen für ihren langfristigen Erfolg. NTT DATA ist Teil der NTT Group.

