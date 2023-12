PRIMAVERA LIFE

Mit ätherischen Ölen der Angst den Schrecken nehmen

Mindestens einer von drei Erwachsenen leidet unter Angst, Stress oder Depressionen (1) - Tendenz steigend. Neben der Corona-Pandemie und aktuellen politischen Entwicklungen sorgen steigende Anforderungen im Berufsleben für zusätzlichen Stress und Überforderung. Weil der Geruchssinn eng mit unseren Gefühlen verbunden ist, kann die Anwendung naturreiner ätherischer Öle in solchen belastenden Situationen Entspannung und Sicherheit vermitteln. Vor allem die Düfte von Lavendel, Orange und Neroli haben sich bewährt. Die Aromatherapie-Expertin Anusati Thumm von Primavera erklärt, welche Öle sich eignen und wie sie sich gezielt nutzen lassen.

"Angst ist grundsätzlich nichts Negatives, sondern eine natürliche und sinnvolle Reaktion unseres Körpers auf mögliche Gefahren", sagt die international renommierte Aromatherapie-Expertin und Buchautorin Anusati Thumm. "Angst kann Körper und Seele vor Gefahren warnen, etwa vor Feuer: Riechen wir Rauch, wird Adrenalin ausgeschüttet und wir sind in Sekundenbruchteilen in Alarmbereitschaft, um uns in Sicherheit zu bringen."

Nicht immer richtet sich die Angst auf eine konkrete Gefahr. Schon der Gedanke an eine bestimmte Situation, und sei sie noch so unrealistisch, kann negative Gefühle bis hin zu Panikattacken auslösen. Manchmal steigern sich die Betroffenen in eine Angstspirale und entwickeln "Angst vor der Angst". So kann die Vorstellung eines Krankenhausbesuchs Angst auslösen, weil dort einmal negative Erfahrungen gemacht wurden. Noch schlimmer wird es, wenn dazu der typische Krankenhaus-Geruch in die Nase steigt. Besonders heftig können Ängste auch als Teil einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) ausfallen. Viele Kriegsveteranen erleiden etwa plötzliche Panikattacken, sobald der Geruch von Verbranntem in der Luft liegt oder eine Sylvester-Rakete abgeschossen wird.

Unser Geruchssinn - Ansatzpunkt für heilsame Düfte

"Genauso, wie unser Geruchssinn uns vor Gefahren bewahren und in Angst versetzen kann, können wir Düfte gezielt einsetzen, um unseren Ängsten wirksam zu begegnen", weiß Thumm. So kann der Duft ätherischer Öle dem menschlichen Nervensystem über die Nase Signale senden, die Entspannung und Sicherheit vermitteln.

Aromatherapie mit unverfälschten naturreinen ätherischen Ölen kann das Gehirn beeinflussen und die Freisetzung von Neurotransmittern wie Serotonin und Dopamin fördern. Dies unterstützt "Glücksgefühle", die sich bei der Bewältigung von negativen Emotionen wie Stress, Angstzuständen und Depressionen günstig auswirken. Untersuchungen bestätigen dies. In einer systematischen Übersichtsarbeit wurden 76 Studien mit insgesamt 6539 Patient*innen ausgewählt und die Auswirkungen der Inhalations-Aromatherapie auf Stress und Angst im klinischen Umfeld untersucht. Mehr als 70 Prozent der Arbeiten kommt zu dem Schluss, dass Aromatherapie eine positive Wirkung auf die Angstwerte zeigt. (2)

Andere Untersuchungen haben gezeigt, dass der Duft von ätherischem Rosenöl den Schweregrad von Stress und Angst von Patient*innen signifikant verringern kann, wenn deren Herzkranzgefäße untersucht werden. In einer Studie mit 60 Patient*innen mit Verbrennungen reduzierte der Duft die Angst und verbesserte die Schlafqualität signifikant. In einer weiteren Untersuchung an 352 weiblichen Patienten konnte festgestellt werden, dass das Schnuppern von Lavendelduft die Intensität von Zahnschmerzen um das Doppelte und das Ausmaß der Zahnarztangst sogar um das Drei- bis Vierfache reduzierte. (3)

Neroli, das "Notfallöl" gegen Angst

Vor allem Neroli, ein ätherisches Öl, das durch Wasserdampfdestillation der Blüten des Bitterorangenbaums gewonnen wird, hat sich bei Traumata, Ängsten und Schock bewährt. "Die psychische Wirkung dieses Öls beeindruckt mich immer wieder", berichtet Anusati Thumm. "Der Duft hilft bei Wintertrübsinn, ängstlichen und depressiven Verstimmungen, Traumabewältigung sowie bei Schock und Panik. Auch bei Prüfungsängsten zeigt Neroli heilsame Wirkung."

Angewendet werden kann das Öl zur Raumbeduftung oder als "Notfallspray", das bei Bedarf auf Gesicht oder Dekolleté gesprüht werden kann. Dazu 6 Tropfen Neroli 10% (Verdünnung in Bio-Alkohol) mit 10 ml Orangenblütenwasser mischen.

Akut-Anwendung bei Ängsten

2 bis 3 Tropfen Neroli 10% auf ein Taschentuch geben oder auf Kinngrübchen und Handpulse pur auftragen und daran schnuppern.

Raumduft "Krisenhilfe"

2 Tropfen Neroli 10%

3 Tropfen Rose 10%

3 Tropfen Sandelholz

Öle in die Duftlampe oder den Vernebler geben.

Riechstift bei Angst und Panik

2 Tropfen Neroli 10%

3 Tropfen Zirbelkiefer

1 Tropfen Zeder

Ätherische Öle auf ein Vlies geben und Riechstick damit befüllen.

Gebrauchsfertig zur Hand: Das SOS Spray bio

Das SOS Spray mit seinem frisch-blumigen Duft schenkt Balance für die Seele und beruhigt die Haut. Die Komposition aus den Bio-Pflanzenwässern von Rosenblüten, Orangenblüten und Hamamelis wirkt harmonisierend und entspannend. Pur oder mit dem Seelenstreichler Kraftkonzentrat gemischt, lässt sich daraus im Handumdrehen eine duftende Umarmung zaubern.

Auch Orangenblütenhydrolat ist für seine angstlösende Wirkung bekannt. Es kann bei Bedarf einfach auf das Dekolleté oder Puls aufgesprüht werden.

Die Primavera Akademie greift das Thema Ängste, Stress und psychische Probleme regelmäßig auf. Nächstes kostenfreies Webinar zum Thema am 23. Januar 2024: "Winterblues ade"

