Selbstpflege mit Düften, die ans Herz gehen

Oy-Mittelberg (ots)

Je schnelllebiger und herausfordernderer die Welt ist, desto wichtiger ist es, Grenzen zu ziehen und sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen. Naturreine, duftende Blütenöle mit Herznoten können die Selbstfürsorge unterstützen, indem sie kleine Oasen der Ruhe im Alltag schaffen und für Zufriedenheit und inneres Gleichgewicht sorgen. Vor allem die ätherischen Öle von Rose, Jasmin und Ylang Ylang haben sich dazu bewährt. Anusati Thumm, Aromatherapieexpertin und international bekannte Referentin, stellt die "Herz-Düfte", die auch in der Körperpflegelinie Alles Liebe die Hauptrolle spielen, vor.

"Ein schöner Duft stoppt durch die intensive Sinneswahrnehmung augenblicklich unser Gedankenkarussell und versetzt uns ins Hier und Jetzt", weiß die Buchautorin und Aromatherapie-Expertin - also dorthin, wo Forschern der positiven Psychologie zufolge die größte Glücksquelle liegt.

Insbesondere sogenannte Herznoten können, wie Thumm erläutert, unsere Achtsamkeit unterstützen, indem sie einen kurzen Perspektivwechsel initiieren und entspannende Erholungsphasen ermöglichen. "Herznoten sind emotional wirksame Düfte, die direkt ans Herz gehen. Sie wecken und beeinflussen Empfindungen oder tragen dazu bei, dass blockierte Gefühle zugelassen werden können."

Die bekanntesten Herznoten sind Blütendüfte wie Rose, Jasmin, Ylang Ylang, Rosengeranie, Lavendel und Melisse. Sie können trösten, erfreuen, begeistern, beruhigen, harmonisieren und erotisieren. "Finden wir unsere persönliche Herznote, wird uns dieser Lieblingsduft immer helfen, zur inneren Mitte zurückzukehren", sagt Thumm.

Die wichtigsten ätherischen Öle zur Selbstpflege und wie sie wirken

Rosenöl: "Die Rose ist das Symbol und der Duft der Liebe. Ihr blumiger, weicher Duft fungiert als Herzöffner und hat leicht aphrodisierende Eigenschaften", so die Aromatherapie-Expertin. Das wertvolle ätherische Öl der Rosa damascena pflegt und erfrischt die Haut und hat hormonell ausgleichende Eigenschaften. Rosenöl passt sehr gut in Mischungen mit erotisierenden Düften wie Sandelholz, Patchouli, Vetiver und Vanille.

Jasminextrakt: Der stark blumige und schwere Jasminduft (Jasminum grandiflorum) wird in Indien auch "Königin der Nacht" genannt. Er setzt eine erotische Duftnote in jede Mischung. Das Öl hilft bei emotionalen Schwierigkeiten und unterstützt uns dabei, unsere Sinne zu öffnen und uns hinzugeben.

Ylang Ylang-Öl: Ylang Ylang-Duft (Cananga odorata) gilt als besonders weiblich und ist in den Tropen schon lange als Aphrodisiakum bekannt. In Indonesien streut man Ylang Ylang-Blüten daher auch über das Bett eines Brautpaars. Ylang Ylang-Öl hat stark entkrampfende und blutdrucksenkende Eigenschaften und tut auch häufig gestressten und beruflich stark beanspruchten Männern sehr gut.

Muskatellersalbeiöl: Hildegard von Bingen beschrieb die Wirkung von Muskatellersalbei (Slavia sclarea) mit den Worten "bewegt zu ehelichen Werken" - die erotisierende Wirkung ist also schon länger bekannt und erprobt. Der Duft hat stark euphorisierende und erheiternde Eigenschaften und lässt uns alles leichter nehmen.Er macht aber auch kreativ und mutig.

Rezept für eine aphrodisierende Badesahne "Wonne in der Wanne"

50 ml Sahne oder Kokosmilch

2 Tropfen Ylang Ylang extra

2 Tropfen Muskatellersalbei

6 Tropfen Bergamotte

Die ätherischen Öle in der Milch oder dem Salz vermischen und im heißen Wasser vermischen.

Rezept harmonisierender Raumduft "Ruhige Momente"

100 ml Rosenwasser

3 Tropfen Sandelholz

3 Tropfen Rose 10%

10 Tropfen Grapefruit

Klang des Herzens: Die neue Körperbutter aus der Alles Liebe-Linie

Sinnlich-harmonisierende Bio-Rose und Bio-Mandarine prägen auch den Duft der Alles Liebe-Körperpflegelinie von Primavera. Zum 1. September hat der Bio-Pionier aus dem Allgäu die Organic Skincare Körperpflegelinie Alles Liebe mit Duschbalsam, Körperöl und Handcreme um eine reichhaltige Körperbutter ergänzt.

Die reichhaltige Körperbutter verwöhnt trockene und empfindliche Haut mit einer Pflanzenkraft-Komposition aus Bio-Kakaobutter, Bio-Cupuacubutter und Bio-Orangenblütenwasser und unterstützt nachhaltig ihre Regeneration. Mit ihrem harmonisierenden Duft belebt sie die Sinne und schenkt pure Freude.

Liebeserklärung an Mensch und Natur: die PRIMAVERA Organic Skincare Körperpflege

Die Alles Liebe-Körperbutter aus der Alles Liebe-Körperpflegelinie ist Teil der neuen duftenden Organic Skincare-Körperpflege, die unsere Schönheit von innen heraus immer wieder aufs Neue erstrahlen lässt. Die fünf Produktlinien Pure Entspannung, Lebensfreude, Glücksgefühle, Waldspaziergang und Alles Liebe schenken mit ihren jeweils einzigartigen Duftkompositionen und hochwertigen Bio-Pflanzenölen Momente der Geborgenheit, Freude und Harmonie.

Naturkosmetik von PRIMAVERA ist aber auch eine Liebeserklärung an die Natur. Herzstück jedes Pflegeproduktes sind native, biologische Pflanzenöle und naturreine ätherische Öle. PRIMAVERA Naturkosmetik sieht sich damit als Bindeglied in einem natürlichen Kreislauf, der aus der Natur schöpft und sie dabei für die Zukunft bewahrt.

Mehr zu den neuen Körperpflegelinien unter https://www.primaveralife.com/duftwelten/koerperpflege

