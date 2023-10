PHARMA FAKTEN

Kinder und Jugendmedizin: "Wir stehen erst am Beginn einer Katastrophe"

Experten-Interview

München (ots)

Fiebrige Kinder, überfüllte Wartezimmer, manchmal auch fehlende Medikamente - für die Kinder- und Jugendmedizin beginnt jedes Jahr im Herbst die schwierigste Zeit des Jahres. Nicht selten ist von einem "Notstand" die Rede. Doch ist das tatsächlich so? Was erwartet Eltern und Kinder in diesem Winter? Und welche Probleme brennen den Kinder- und Jugendärzt:innen ganz grundsätzlich unter den Nägeln? Darüber haben wir mit Prof. Dr. Dominik Schneider gesprochen, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Dortmund und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ): https://ots.de/3Krj7e.

