Rund 140.000 Menschen in Deutschland sind in Unternehmen beschäftigt, die pharmazeutische Erzeugnisse herstellen. Sie alle leisten - auf unterschiedlichste Art und Weise - einen Beitrag zur Gesundheit, zum Wohlstand und der Innovationskraft der Bundesrepublik. Warum "ausgerechnet" Pharma? In einer Serie wollen wir Mitarbeiter:innen der Branche zu Wort kommen lassen.

Arbeiten in der Pharmabranche: Wissenschaft kommunizieren

"Ja, warum ausgerechnet die Pharmaindustrie? Die Frage habe ich oft gehört. Ich arbeite in der Pharmaindustrie, weil ich fest davon überzeugt bin, dass diese Branche einen essenziellen Beitrag zur Gesundheit von Menschen leistet", sagt Dr. Corinna Jacob, Head of Corporate Affairs, beim Biotechnologie-Unternehmen Amgen. Im Gespräch erklärt sie ihren Beruf und erzählt, was sie tagtäglich antreibt.

Arbeiten in der Pharmabranche: Mit Daten die Gesundheit von Menschen verbessern

Gesundheitsdaten kommen aus zahlreichen Quellen: Sie entstehen in klinischen Studien, in der medizinischen Versorgung, im Alltag der Patient:innen. Werden diese Daten intelligent genutzt, kann das die Medizin besser machen. Auch für die Forschung ist das Potential groß - die Hoffnung ist, dass dadurch Arzneimittel schneller und passgenauer entwickelt werden können. Genau daran arbeitet Dr. Alexander Unger von AstraZeneca Deutschland.

Arbeiten in der Pharmabranche: Im Dialog mit der Politik

Die Entwicklung neuer Medikamente ist komplex: Von bis zu 10.000 Substanzen, die anfangs untersucht werden, schafft es im Schnitt nach 13,5 Jahren ein Wirkstoff bis zur Zulassung. Die Einnahmen von heute nehmen forschende Pharmaunternehmen als Basis, um in die Arzneimittel von morgen zu investieren. Sie sind daher auf verlässliche politische Rahmenbedingungen angewiesen. Nicole Stelzner hat als Senior Director Government Affairs bei Gilead Sciences im Blick, was sich in der Gesundheitspolitik in Deutschland tut.

Arbeiten in der Pharmabranche: Zwischen Wissenschaft und medizinischer Praxis

Sie ist Medizinerin: Dr. Sieglinde Modell hat einst als Ärztin in einer Klinik gearbeitet und selbst Patient:innen behandelt, bevor sie in die Pharmaindustrie ging. Heute ist sie Medizinische Leitung beim Biotechnologieunternehmen Vertex. Im Interview erklärt sie, warum sie ihren Job liebt.

