PRIMAVERA LIFE

Konsequent nachhaltig: Primavera als Innovationsführer ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

Oy-Mittelberg (ots)

Der Bio- und Naturkosmetik-Pionier Primavera aus dem Allgäu ist als Innovationsführer in der Naturkosmetik geehrt worden. Die Auszeichnung der international tätigen TBD Media Group wird an Unternehmen vergeben, die sich durch Pioniergeist und kontinuierliche Innovation auch in unsicheren Zeiten erfolgreich weiterentwickeln. Die prämierten Firmen werden in einer Kampagne vorgestellt, die seit letzter Woche auf welt.de zu sehen ist.

"In einer Zeit, in der die einzige Konstante der Wandel ist, ist es unerlässlich, die Pioniere anzuerkennen und zu würdigen, die sich erfolgreich an die sich entwickelnde Marktdynamik angepasst haben", so Paolo Zanini, CEO der TBD Media Group. "Diese Reihe ist nicht nur eine Leistungsschau, sondern ein Beweis für die Kraft von Innovation und Disruption bei der Gestaltung einer besseren Zukunft."

Im Film zur Kampagne, der ein Jahr lang auf welt.de abrufbar sein wird, berichten Ute Leube (Mitgründerin und -inhaberin), Kurt L. Nübling (Mitgründer und -inhaber) sowie Dr. Christian Reichle (Bereichsleiter Forschung & Entwicklung, alle Primavera) über ihre Visionen, ihre Motivation und ihre Pläne.

"Wir von Primavera treiben das Thema Nachhaltigkeit mit Herz voran, denn das, was wir lieben - die Natur -, möchten wir beschützen und erhalten", so Firmenmitgründer und -inhaber Kurt L. Nübling. "Ein gutes Beispiel dafür ist der im Jahr 2010 fertiggestellte, vollkommen klimaneutrale Firmensitz im Allgäu.

Konsequent nachhaltig von Anfang an

Von der TBD Media Group als herausragend innovativ wurde das konsequent grüne Geschäftskonzept gewürdigt, das Primavera nun schon seit bald 40 Jahren verfolgt. Ein Freundeskreis um die Gründer Ute Leube und Kurt L. Nübling hatte die hochkonzentrierten Pflanzenschätze in den 80-er Jahren für sich entdeckt und war von Duft und Anwendungsvielfalt begeistert. Damit war die Mission des Unternehmens geboren: Den Menschen Wohlbefinden und Lebensfreude zu schenken, Heilsames in die Welt zu tragen und die Vielfalt der Natur durch konsequent nachhaltiges Handeln zu bewahren.

Die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt sind seit den Gründungstagen der Dreh- und Angelpunkt von Primavera - lange bevor das Wort Nachhaltigkeit in aller Munde war. Der grüne Ansatz zieht sich durch die gesamte Wertschöpfungskette des Unternehmens, vom Anbau über die Verarbeitung der Pflanzen zu Produkten aus Aromatherapie und Naturkosmetik bis hin zur Verpackung.

Bio-Pionier aus Leidenschaft

"Mit unserem Tun möchten wir einen positiven Beitrag leisten, damit der positive Wandel in die Zukunft gelingt. Unsere langjährigen und vertrauensvollen Bio-Anbaupartnerschaften weltweit sind hier die Basis unseres konsequent nachhaltigen Handelns und Wirtschaftens", so Nübling. So kooperiert Primavera mit derzeit 16 Bio-Anbaupartner*innen weltweit, um möglichst viele qualitativ hochwertige Rohstoffe für seine Aromatherapie- und Naturkosmetikprodukte verwenden zu können. Viele von ihnen hat Primavera bei der Umstellung auf biologische Anbauweisen unterstützt.

"Als Bio-Pionier im Bereich Aromatherapie und Naturkosmetik setzen wir uns für die Gesunderhaltung von Mensch und Natur ein, damit auch künftige Generationen davon profitieren", sagt Nübling. Für sein Engagement in Sachen Nachhaltigkeit ist Primavera vielfach ausgezeichnet worden, zuletzt 2022 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis Unternehmen/Biodiversität sowie bereits sechsmal mit dem Green Brands Award.

Aus dem Allgäu in die ganze Welt

Unter dem Claim ´Die Liebeserklärung an Mensch & Natur´ entwickelt, produziert und vertreibt Primavera heute mit rund 260 Mitarbeitenden hochwertige, naturreine Aromatherapie- und Naturkosmetikprodukte. Das Sortiment umfasst rund 400 Gesundheits- und Wohlfühlprodukte, die das Unternehmen unter anderem im Fachhandel, Apotheken, Kosmetikinstituten, im Duft- und Naturkosmetikshop im Allgäu und in Berlin sowie im Onlineshop anbietet: vom duftenden ätherischen Einzelöl bis hin zu gebrauchsfertigen Mischungen, die sich auch im therapeutischen Umfeld bewährt haben. In der zertifizierten Organic Skincare Naturkosmetiklinie sind das Wissen über Pflanzenkräfte und die jahrzehntelange Erfahrung in Naturkosmetik und Aromatherapie eine perfekte Symbiose eingegangen. Die duftenden, hoch wirksamen Produkte sind naturrein, authentisch und frei von chemischen Duft-, Farb- und Zusatzstoffen.

Die Beteiligung von PRIMAVERA an der "Innovation & Disruption Leaders"-Kampagne unterstreicht die Vorreiterrolle als Nachhaltigkeitspionier und Wegbereiter in den Bereichen Aromatherapie sowie Bio- und Naturkosmetik. Im Rahmen des Innovation Summit in Berlin war Primavera-Mitgründer und -eigentümer Kurt L. Nübling als Speaker zum Thema Sustainability geladen.

Neugierig geworden? Im Film welt.de berichten Ute Leube (Mitgründerin und -inhaberin), Kurt L. Nübling (Mitgründer und -inhaber) sowie Dr. Christian Reichle (Bereichsleiter Forschung & Entwicklung) über ihre Visionen und Erfahrungen.

Weitere Informationen unter www.primaveralife.com.

Link zur Kampagne und weitere Informationen:

Welt.de

Press Releases - Venture to Change: The "Innovators and Disruptors" campaign by TBD Media on WELT (responsesource.com)

UNTERNEHMEN

Für das Unternehmen PRIMAVERA LIFE sind seit über 35 Jahren die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählt außerordentliches nachhaltiges Engagement zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie.

Das Unternehmen stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Es verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und setzt dabei seit Anbeginn auf starke Partnerschaften und bezieht über 100 Pflanzenstoffe direkt von derzeit 16 biologischen Bio-Anbaupartner*innen weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. PRIMAVERA befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt den Anbaupartner*innen faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und steht in engem partnerschaftlichem Austausch mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern. So ist dies auch ein stetiges, gegenseitiges Lernen auf Augenhöhe.

Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht infrage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Um die natürlichen Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet und Materialeinsätze reduziert. Das langfristige Ziel ist es, alle PRIMAVERA Verpackungen in geschlossene Kreisläufe zu bringen.

Die Wissensvermittlung zu Pflanzenwissen und Anwendung der ätherischen Öle, Pflanzenwässer und Pflegeöle ist dem Unternehmen seit Anbeginn sehr wichtig für eine sichere Anwendung der Produkte: So bietet die PRIMAVERA AKADEMIE Fachpublikum und Therapeut*innen Seminare, berufsbegleitende Weiterbildungen und Duftreisen an. Aufgrund des hohen Interesses an Gesundheitsthemen, an Bio-Aromatherapie-Produkten, deren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten (wie z. B. DIY) können nun auch Endverbraucher*innen direkt über die Homepage ein Spektrum von unterschiedlichen Videoformaten und Webkursen abrufen, z. B. Expert*innen-Talks im Livestream oder on demand. Auch über Social Media kommuniziert das Unternehmen direkt mit Anwender*innen, um die Wirkkraft der ätherischen Öle weiter bekannt zu machen.

Qualitätssiegel - Unsere Qualität wird durch unabhängige, weltweit gültige Siegel bestätigt: https://www.primaveralife.com/qualitaet/primavera-qualitaet

Die PRIMAVERA Produkte sind im Bio- und Reformhaushandel, in Apotheken, in Naturkosmetikfachgeschäften, in Kosmetikinstituten, Spas, ausgesuchten Drogerien und Parfümerien erhältlich. Weitere Informationen über PRIMAVERA LIFE

Original-Content von: PRIMAVERA LIFE, übermittelt durch news aktuell