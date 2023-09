ARD-Vorwahlbefragung Hessen: CDU stärkste Kraft – Grüne, SPD und AfD eng beieinander

Köln (ots) - Die Schweiz mit dem WDR-Rundfunkchor hören und mit dem „Wunderschön“-Team sehen. Diese Kooperation gibt es zum ersten Mal am 1. Oktober live in der Kölner Trinitatiskirche mit Tamina Kallert. Gesungen wird eine Auswahl (wunder)schöner Schweizer Lieder und Texte. Und wo so viel Schweiz drin ist, da packt auch Tamina Kallert aus zwei „Wunderschön“-Filmen des WDR ihre Schweizer Begegnungen und die dortigen grandiosen Landschaften hinzu. Das typische ...

mehr