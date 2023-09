500 x „Wissen macht Ah!“ vom WDR: / Schräge Fragen für junge Klugscheißer:innen

Köln (ots) - „Das ist eine einmalige Chance“: WDR 2 in Kinderhand Auf diesen Moment hatten sie lange gewartet: 30 Schülerinnen und Schüler aus Dortmund, Düsseldorf und Köln sind am Mittwochmorgen – Punkt 8 Uhr – in das WDR 2-Studio gestürmt und haben das Programm übernommen. „Das ist eine einmalige Chance“, freute sich die zwölfjährige Luna von der Wilhelm-Röntgen-Realschule in Dortmund. „Das ist ...

mehr