Sky Deutschland

16 Mannschaften, acht Duelle, vier lange Pokalabende: das komplette Achtelfinale des DFB-Pokals diese und nächste Woche live bei Sky

Unterföhring (ots)

Nur Sky überträgt in den kommenden beiden Wochen alle acht Begegnungen live, fünf davon exklusiv

An allen vier Spieltagen berichtet Sky jeweils dienstags und mittwochs ab 17.45 Uhr live vom frühen und ab 20.15 Uhr vom späten Spiel

Die Partien zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Bayern München (1. Februar) sowie dem VfL Bochum und Borussia Dortmund (8. Februar) können Sky Q Kunden live auch auf Sky Sport UHD erleben

Den DFB-Pokal live erleben mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service WOW

Unterföhring, 30. Januar 2023 - Nur vier Siege trennen die 16 verbliebenen Mannschaften vom Triumph in Berlin, wo am 3. Juni das Finale des DFB-Pokals ausgetragen wird. Im anstehenden Achtelfinale sind die Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga unter sich. Vier Mal kommt es in dieser Spielrunde zu Duellen zwischen zwei Erstligisten, außerdem zu einem Zweitliga-Duell und drei Paarungen zwischen Mannschaften beider Ligen.

Erstmals wird das Achtelfinale in dieser Saison über zwei Wochen verteilt ausgetragen. Die ersten vier Begegnungen stehen an diesem Dienstag und Mittwoch auf dem Programm, die übrigen vier Partien nächste Woche. Sky überträgt alle acht Spiele live, fünf davon exklusiv. An allen vier Spieltagen meldet sich Sky jeweils ab 17.45 Uhr live von der frühen Partie des Abends, ab 20.15 Uhr folgt dann jeweils die Live-Übertragung des späten Spiels.

Den Auftakt machen an diesem Dienstag ab 17.45 Uhr der SC Paderborn und der VfB Stuttgart (Kommentator: Wolff Fuss). Der heimstarke Zweitligist konnte in der 2. Runde Werder Bremen ausschalten und will gegen die Schwaben, die letztmals 2016 das Viertelfinale erreichen konnten, für die nächste Überraschung sorgen. Im Anschluss ab 20.15 Uhr treffen mit Union Berlin und dem VfL Wolfsburg (Kommentator: Marcus Lindemann) zwei der Mannschaften der Stunde aufeinander: Union steht mit drei Siegen nach der WM-Pause auf Platz zwei der Bundesliga, die "Wölfe" waren bis zum 1:2 am Samstag in Bremen elf Pflichtspiele ohne Niederlage. Moderator Michael Leopold führt durch den Pokalabend.

Zwei Bundesliga-Duelle stehen tags darauf auf dem Programm. Zunächst empfängt der Titelverteidiger RB Leipzig die TSG Hoffenheim (Kommentator: Oliver Seidler), im Anschluss muss Rekordpokalsieger Bayern München beim 1. FSV Mainz 05 antreten (Kommentator: Wolff Fuss). Exklusiv für Sky Q Kunden wird die Partie in Mainz zusätzlich live auch auf Sky Sport UHD gezeigt. Moderatorin Britta Hofmann begrüßt die Zuschauer ab 17.45 Uhr.

In der Woche darauf dürfen sich die Fans auf zwei weitere lange Pokalabende freuen. Der SV Sandhausen begrüßt am Dienstag, 7. Februar ab 17.45 Uhr zunächst den Vorjahresfinalisten SC Freiburg zum badischen Duell (Kommentator: Marcus Lindemann), ehe ab 20.15 Uhr Eintracht Frankfurt den Rivalen aus Darmstadt zum Derby (Kommentator: Martin Groß) empfängt.

Am Mittwoch komplettieren der 1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf (Kommentator: Toni Tomic) und der VfL Bochum gegen Borussia Dortmund (Kommentator: Kai Dittmann) das Achtelfinale. Die Moderatoren Michael Leopold am Dienstag und Patrick Wasserziehr am Mittwoch führen durch die zweite Hälfte des Achtelfinals bei Sky.

Mit Sky Q live dabei sein

Die Übertragungen des DFB-Pokals sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket ( sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket sind als Standard inklusive.

Den DFB-Pokal live erleben mit WOW

Mit WOW können Fans die Pokal-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben ( wowtv.de). Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Ganz einfach online buchen und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.

Das Achtelfinale des DFB-Pokals live bei Sky

Dienstag, 31. Januar:

17.45 Uhr: SC Paderborn - VfB Stuttgart auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

20.15 Uhr: 1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport 1

Mittwoch, 1. Februar:

17.45 Uhr: RB Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

20.15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event, Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

Dienstag, 7. Februar:

17.45 Uhr: SV Sandhausen - SC Freiburg auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

20.15 Uhr: Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98 auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport 1

Mittwoch, 8. Februar:

17.45 Uhr: 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

20.15 Uhr: VfL Bochum - Borussia Dortmund auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event, Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell