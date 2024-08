NTT DATA Business Solutions AG

Transformation NOW! 2024: Das Kundenevent für die SAP® Community

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

NTT DATA Business Solutions bringt Unternehmen "Zurück in die Zukunft"

Vom 18. bis 19. September 2024 startet NTT DATA Business Solutions mit der Transformation NOW! 2024 erneut sein eigenes Kundenevent für die SAP® Community. Unter dem Motto "Zurück in die Zukunft" bietet das Event im World Conference Center in Bonn eine einzigartige Plattform für den Austausch über die neuesten Trends und Innovationen rund um die digitale Transformation. Der Veranstaltungsort ist bewusst gewählt: Im ehemaligen Plenarsaal des Deutschen Bundestages wurden viele wegweisende Entscheidungen getroffen - nun lädt das internationale SAP-Beratungshaus Branchenexpert:innen, Vordenker:innen und (potenzielle) Kund:innen genau hierher ein, um gemeinsam zu diskutieren und sich inspirieren zu lassen.

"Die Transformation NOW! ist das ideale Event für alle, die die Zukunft aktiv mitgestalten wollen. Als weltweit führender SAP Platinum Partner unterstützen wir Unternehmen auf ihrem Weg zum Intelligent Enterprise. Wir kennen die Herausforderungen der Branchen, bieten innovative Lösungen und haben Trends wie Künstliche Intelligenz oder die Cloud fest im Blick", so Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions und EVP von NTT DATA, Inc. "Wir freuen uns darauf, auf der Transformation NOW! gemeinsam mit über 500 Entscheider:innen aus dem Mittelstand, Markenunternehmen und Technologievorreiter:innen die Weichen für eine erfolgreiche digitale Zukunft zu stellen."

Das Programm der Transformation NOW! 2024 umfasst spannende Keynotes, praxisnahe Workshops und interaktive Sessions, die sich mit globalen Megatrends und ihren Auswirkungen auf die Geschäftswelt auseinandersetzen. Renommierte Branchenexpert:innen und Vordenker:innen wie Holger Volland und Prof. Dr. Yasmin Weiß teilen in Keynotes ihre Perspektiven und Erfahrungen; Comedian Vince Ebert sorgt zusätzlich für einen humorvollen Blick in die Zukunft. Durch das Programm führt an beiden Tagen die ehemalige n-tv Moderatorin Christiane Stein.

"Die Transformation NOW! bietet praxisnahe Impulse: aus der Community für die Community. Das zweitägige Event ist eine hervorragende Gelegenheit, um sich mit führenden Expert:innen auszutauschen und wertvolle Impulse für die digitale Transformation zu erhalten. Wir freuen uns sehr, diese Veranstaltung nach zwei Jahren hybrid und remote nun wieder live und vor Ort durchführen zu können - es werden garantiert sehr inspirierende Tage in Bonn", erklärt Dr. Andreas Pauls, Executive Vice President und Regional Head DACH bei NTT DATA Business Solutions.

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung ist die Partner & Community Expo, auf der NTT DATA Business Solutions seine innovativen Projekte vorstellt. Zusätzlich präsentieren auch Partner und führende Unternehmen wie SAP, Microsoft, aws oder Natuvion ihre neuesten Lösungen und Innovationen. SAP ist zudem mit einem eigenen Pop-up Campus vertreten, der die digitale Transformation erlebbar macht und eine Brücke zwischen Fachbereichen und IT schlägt.

Am Abend des ersten Veranstaltungstages erwartet die Teilnehmer:innen ein exklusiver Ausklang mitten auf dem Rhein: Auf dem Eventschiff "MS RheinMagie" der KD-Reederei ist neben einem Unterhaltungsprogramm auch für Networking-Möglichkeiten gesorgt. An Bord werden zudem die Gewinner:innen des NTT DATA Business Solutions Hackathon "Hack NOW!" bekannt gegeben. Bei dem bereits am Vortag gestarteten Wettbewerb entwickeln junge Talente innerhalb von 24 Stunden innovative Lösungen rund um die Fokusthemen AI & Sustainability.

Die Transformation NOW! ist Europas größte Partner-Eventreihe für die SAP Community. Nach der Auftaktveranstaltung im Juni 2024 in den Niederlanden und dem Event in Deutschland finden bis Ende des Jahres weitere Veranstaltungen der Reihe in Großbritannien, der Schweiz, Dänemark und der Türkei statt.

Die Teilnahme an der Transformation NOW! in Bonn ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Das vollständige Programm, weitere Informationen und die Anmeldung zum Event finden Sie hier.

Original-Content von: NTT DATA Business Solutions AG, übermittelt durch news aktuell