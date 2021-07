New Relic

Neuer Chief Data Officer und mehrere C-Level-Beförderungen bei New Relic: Anita Lynch kommt von Walt Disney zum Observability-Leader

San Francisco, Kalifornien, US (ots)

Kristy Friedrichs wird Chief Operating Officer, Manav Khurana Chief Growth Officer, Tracy Williams Chief People Officer

New Relic, ein führender Anbieter von Observability-Technologien, gab heute mit Anita Lynch einen neuen Chief Data Officer bekannt. Neben Lynch, die zuletzt bei Walt Disney als Vice President Data Governance Media and Entertainment Distribution (DMED) und Disney Streaming Data tätig gewesen war, wurden mehrere bestehende Mitarbeiter in C-Level-Positionen befördert: Kristy Friedrichs, seit vier Jahren Chief People Officer bei New Relic, fungiert von nun an als Chief Operating Officer des Unternehmens. Manav Khurana wird Chief Growth Officer, Tracy Williams übernimmt zusätzlich zu ihrer aktuellen Rolle als Chief Diversity Officer auch die des Chief People Officer von Friedrichs.

"Anita verfügt über außergewöhnliche Erfahrungswerte im Hinblick auf die strategische Entwicklung wichtiger Business-Prioritäten und -Chancen mithilfe von Daten. Demonstriert hat sie dies eindrucksvoll im Rahmen ihrer Laufbahn bei Marktführern wie Apple, Yahoo, Amazon und Disney. Wichtiges Kernelement unserer langfristigen Wachstumsstrategie ist es, Daten und ihre Möglichkeiten der Engineering- und Entwickler-Community vollumfänglich verfügbar zu machen. Wir sind überzeugt davon, dass Anita auch diese Säule unserer Ausrichtung in ihrer neuen Rolle als Chief Data Officer bei New Relic ganz entscheidend wird voranbringen können", kommentierte New Relic CEO Bill Staples. "Kristy, Manav und Tracy haben sich als fantastische Führungspersönlichkeiten, Kollegen und Partner erwiesen. In ihren neuen Rollen werden sie dies bestimmt erneut unterstreichen und New Relic als datengestützten Observability-Leader weiter stark und innovativ am Markt zu positionieren wissen."

"Eine konzertiert genutzte Datengrundlage ist für eine strategische Entscheidungsfindung absolut unabdingbar. Die im Zuge der Pandemie signifikant beschleunigte digitale Transformation hat dies noch zusätzlich verstärkt", konstatiert New Relic Chief Data Officer Anita Lynch. "Daten sind bei New Relic in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit integraler Faktor. Zugutekommen sollen sie im Speziellen Entwicklern und Engineers weltweit, damit sie Software-Performance holistisch quantifizieren und Observability als Visibility-Schlüssel für ihre gesamte technologische Infrastruktur nutzen können. Sowohl die Philosophie von New Relic als auch die Chancen für technologische Innovation, die sich aus den starken Partnerschaften mit unseren zahlreichen Fortune-500-Kunden ergeben, lassen mich dabei mit großer Zuversicht und gespannt in die gemeinsame Zukunft blicken.

"Wichtiger Motivationsfaktor für meine gesamte Laufbahn ist es seit jeher, Unternehmen zu ihrem vollen Potenzial zu verhelfen. Begleitet hat mich dieser Leitstern in meinen 15 Jahren bei Bain & Company in verschiedenen aktiven Consulting- wie auch Leadership-Rollen genauso wie auch als Chief People Officer von New Relic. Denn gerade Talent und Unternehmenskultur sind doch so enorm wichtige Säulen für effiziente operative Abläufe. Meine Zusammenarbeit mit New Relic Executives aus allen Unternehmensbereichen hat mir umfassende Einblicke in verschiedenste Prioritäten, Detailabläufe und Zusammenhänge, Kultur und wichtige Mitarbeiterthemen verliehen", so New Relic Chief Operating Officer Kristy Friedrichs. "New Relic ist in vielerlei Hinsicht hervorragend aufgestellt: Mit unserer strategischen Ausrichtung, unserem Geschäfts- und Preismodell, unserer Technologie und unserer Go-to-Market-Methodik werden wir weiterhin eine absolut führende Rolle auf dem Observability-Markt einnehmen. Umso stolzer bin ich darauf, dieses neue Wachstumskapitel nun mit allen im Unternehmen als Chief Operating Officer aufschlagen zu dürfen."

Anita Lynch, Chief Data Officer

Mit ihrer datenfokussierten Leadership-Erfahrung in verschiedenen Bereichen - von Data Strategy, Data Architecture und Engineering bis hin zu Analytics, Data Science und Data Governance - ist Lynch nun Chief Data Officer von New Relic. Geleitet hat sie Teams vor allem bei führenden Tech-Innovatoren wie Apple, Yahoo, Amazon und zuletzt Disney Streaming. Als Expertin für Technologie-, Daten- und Strategiethemen versteht es Lynch hervorragend, Unternehmen auch konsultativ zu unterstützen. Sie berät hierbei zur Entwicklung von Wettbewerbsvorteilen mithilfe von Daten und war in diesem Zuge bereits am Aufbau diverser Plattformen in Start-ups wie auch im Enterprise-Kontext beteiligt. Nach Abschluss ihres MBA an der Harvard Business School 2008 war Lynch zunächst bis 2011 als Management Consultant bei Bain & Company tätig.

Kristy Friedrichs, Chief Operating Officer

Friedrichs zeichnet für das operative Geschäft bei New Relic, Geschäftssysteme und -anwendungen, Data Analytics und Engineering, alle strategischen und operativen Sales-Aspekte sowie Product Operations verantwortlich. Passioniert verfolgt sie ihr persönliches Business-Mantra, aus Strategien Realität zu machen. Für Friedrichs dabei besonders entscheidend: eine Vision und Mission, die das gesamte Unternehmen unterstützt, gekoppelt mit klaren Zielen und Prioritäten sowie bereichsübergreifender Zusammenarbeit. In eng aufeinander abgestimmten Teams und von Vertrauen geprägten Partnerschaften sieht sie dabei das Fundament für alle operativen Erfolge. Dabei soll es allen Mitarbeitern möglich sein, sich mit ihren individuellen Skillsets und ihrer einzigartigen Persönlichkeit bei New Relic einzubringen. Vor ihrer neuen Rolle war Friedrichs mehr als 4 Jahre Chief People Officer bei New Relic. Friedrichs schloss sich New Relic 2017 nach über 15 Jahren bei Bain & Company an. Begonnen hatte sie ihre Tätigkeit dort zunächst als Principal Consultant. Zuletzt war sie Director of Consulting Operations für die San Francisco Bay Area gewesen. Sie hat einen Bachelor of Science in Wirtschaftswissenschaften von der Duke University und einen Master of Business Administration von der Harvard Business School.

Manav Khurana, Chief Growth Officer

Engineers können vor allem dann ihre beste Arbeit leisten, so glaubt Khurana, wenn es ihnen ermöglicht wird, eine stark datengestützte Methodik zu verfolgen. Gemeinsam mit seinem Team entwickelt er globale Marketinginitiativen und Self-Service-Produkterlebnisse. Durch eine intelligente Symbiose aus produktzentrierten Ansätzen und Sales-Strategien ist es ihm schon mehrfach mit großem Erfolg gelungen, neue Technologiesegmente zu etablieren. Zu Beginn seiner Laufbahn bei New Relic fungierte Khurana als SVP und Product GM. In diesem Rahmen implementierte er auch das verbrauchsorientierte Geschäftsmodell, das New Relic heute verfolgt. Zuvor war er in Leadership-Rollen im Produkt- und Marketingbereich bei Twilio, InVision, Aruba (HPE) und Motorola tätig gewesen. Khurana verfügt über einen Bachelor of Science in Electrical & Computer Engineering von der University of Rochester und einen MBA von der Santa Clary University.

Tracy Williams, Chief People & Diversity Officer

Als Chief People Officer zeichnet Williams für alle Strategien rund um unsere Mitarbeiter- und Arbeitgeberkultur, Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion im Einklang mit Unternehmenszielen und Kernwerten verantwortlich. Ein Umfeld mit Gemeinschaftssinn, in dem alle Mitarbeiter sich zugehörig, unterstützt und motiviert fühlen, ist für Williams dabei oberstes Ziel wie tagtäglich neue Aufgabe, die sie mit großer Leidenschaft verfolgt. Vor ihrer Tätigkeit bei New Relic war Williams in leitender Funktion mit allen HR-Themen für das operative Geschäft an der US-Westküste bei Conversant betraut. Sie verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Personalwesen, so auch in regionalen Führungspositionen bei Target (Mervyns) und Michaels Arts & Crafts. Williams hat einen Bachelor of Arts in Soziologie von der University of California at Berkeley und einen Abschluss in Rechtswissenschaften vom Hastings College of Law der University of California.

