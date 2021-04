New Relic

New Relic überzeugt wieder im Gartner Magic Quadrant 2021 für Application Performance Monitoring als "Leader"

San Francisco, Kalifornien, USA (ots)

Gesamtvision und Umsetzung überzeugen Analysten auch in diesem Jahr.

New Relic, ein führender Anbieter von Observability-Technologien, ist auch in diesem Jahr wieder als "Leader" im Gartner Magic Quadrant für Application Performance Monitoring anerkannt worden. Dies geht aus dem Gartner Report zum Magic Quadrant der Autoren Federico De Silva, Padraig Byrne und Josh Chessman hervor, der am 9. April 2021 veröffentlicht wurde. New Relic erhält diese Auszeichnung von Gartner damit bereits zum neunten Mal.

Hervorzuheben war für Gartner etwa die Methodik von New Relic, "verschiedenste Telemetrie-Datentypen zu erfassen und sowohl über seine Telemetry Data Platform (TDP) als auch über seine APM-Lösung zur Analyse verfügbar zu machen." Nach Ansicht der Autoren des Reports kann sich New Relic hier "gegenüber dem Gros der Anbieter differenziert positionieren."

"Engineering-Teams bei internationalen Enterprise-Marktführern wie auch in rasant wachsenden Start-ups setzen auf New Relic zur Planung, Entwicklung und Umsetzung geschäftskritischer digitaler Erlebnisse", so Bill Staples, President und Chief Product Officer von New Relic. "APM ist die Grundlage für New Relic One. Inzwischen ist hieraus aber längst eine umfassende Observability-Plattform erwachsen. Über sie können Unternehmen aller Größen ihre Telemetriedaten und Monitoring-Workflows komplett zentral konsolidieren."

"Als Vorreiter für Application Performance Monitoring sehen wir den breiter gefassten Kontext der Observability als logische Weiterentwicklung, die wir mit unserer Plattform konsequent vorantreiben und umsetzen. Dass Gartner uns nun bereits zum wiederholten Male als Magic Quadrant Leader auszeichnet, ist zusätzlicher Ansporn: Auch künftig werden wir unsere Plattform und ihre Nutzungsmodelle noch feiner auf die Anforderungen unserer Kunden und ihrer Engineering-Teams abstimmen - und ihnen damit das Potenzial von End-to-End-Observability noch weiter erschließen."

New Relic Oneist eine offene, cloudbasierte Observability-Plattform, die Engineering-Teams eine ebenso schnelle wie unkomplizierte Visualisierung, Analyse und Optimierung ihres gesamten Software-Stacks ermöglicht. Dies komplett SaaS-basiert und damit höchst skalier- wie auch einfach implementierbar und zudem bei niedrigen Datenerfassungskosten dank nutzungsabhängiger Preisgestaltung. Unter Verwendung von Open-Source-Tools erfasst New Relic One sämtliche operativen Daten und führt diese in einer zentralen Echtzeit-Ansicht zusammen. Etwaige Probleme werden über sie rascher erkenn- und behebbar, Optimierungspotenziale schneller ersichtlich und die Entwicklung von Software erhält eine völlig neue Qualität.

Laden Sie den Gartner Magic Quadrant 2021 für Application Performance Monitoring herunter, um mehr zu erfahren.

Der Gartner Magic Quadrant

Der Magic Quadrant von Gartner führt Marktforschungsergebnisse zu jeweils einem bestimmten Markt zusammen. Käufer der zugehörigen Lösungen erhalten dabei einen breit gefächerten Überblick zu den Positionen der auf diesem Markt vertretenen Anbieter. Anhand einheitlicher Bewertungskriterien und grafischer Aufbereitung vermittelt der Magic Quadrant Käufern Möglichkeiten zur Information dahingehend, wie gut Technologie-Anbieter die von ihnen ausgegebene Vision umsetzen und wie erfolgreich sie im Kontext der Einschätzung des jeweiligen Markts von Gartner sind.

Gartner-Haftungsausschluss

Gartner spricht keine Empfehlung für in seinen Marktforschungspublikationen erwähnte Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät Technologieanwendern nicht, sich nur für Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder mit bestimmten Bezeichnungen zu entscheiden. Die Marktforschungspublikationen von Gartner bestehen aus den Meinungen von Gartner-Marktforschungsmitarbeitern und sind nicht als Tatsachenbehauptungen auszulegen. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Marktforschungsinhalte ab, einschließlich aller Garantien der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über New Relic

Die besten Engineering-Teams weltweit nutzen New Relic, um Software-Visualisierungen und -Analysen durchzuführen und Fehler zu beheben. New Relic One ist die leistungsstärkste cloudbasierte Observability-Plattform am Markt. Sie wurde entwickelt, um Kunden die Entwicklung einer perfektionierten Software zu ermöglichen. Erfahren Sie unter newrelic.com/de, warum Entwickler auf New Relic setzen, um ihre Uptime und Performance zu verbessern, effizienter zu skalieren und neue Lösungen und Features schneller einzuführen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie nach den US-Bundeswertpapiergesetzen definiert sind. Hierzu gehören unter anderem Aussagen zu den Möglichkeiten zur Zusammenführung von Workflows auf der Observability-Plattform von New Relic, zur erwarteten Transformation der Branche und der weiteren Abstimmung der Plattform auf die Anforderungen von Kunden, zu prognostizierten Vorteilen, Ergebnissen sowie zukünftigen Chancen in diesem Zusammenhang. Die Erreichung oder der Erfolg der durch solche zukunftsgerichteten Aussagen abgedeckten Sachverhalte basiert auf den gegenwärtigen Annahmen, Erwartungen und Einschätzungen von New Relic und unterliegt erheblichen Risiken, Unwägbarkeiten, Annahmen sowie möglichen Änderungen der Umstände. Dies kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Möglichkeiten von New Relic wesentlich von denen abweichen, die in einer zukunftsgerichteten Erklärung ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Weitere Informationen zu den Faktoren, die sich auf die finanziellen und anderweitigen Ergebnisse von New Relic und die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auswirken können, sind in den Unterlagen zu finden, die New Relic in bestimmten Abständen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) einreicht. Hierzu gehört unter anderem die aktuellste Version des Formulars 10-Q, dabei insbesondere die Inhalte mit den Überschriften "Risk Factors" und "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations". Exemplare dieser Dokumente können auf der Investor Relations Website von New Relic unter http://ir.newrelic.com sowie auf der Website der SEC unter www.sec.gov eingesehen werden. Sofern gesetzlich nicht anders vorgeschrieben übernimmt New Relic keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

New Relic ist eine eingetragene Marke von New Relic, Inc.

Alle hier erwähnten Produkt- und Firmennamen sind möglicherweise Marken der eingetragenen Eigentümer.

Original-Content von: New Relic, übermittelt durch news aktuell