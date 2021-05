Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zur Impfgerechtigkeit

Halle/MZ (ots)

Gerechtigkeit und Solidarität zwischen den Generationen ist auch wichtig für den inneren Frieden im Land. Studien belegen, dass das persönliche Verhältnis zwischen Großeltern, Eltern und Kindern in einer großen Mehrheit der Familien sehr gut funktioniert und man sich gegenseitig hilft, wo man kann. Wenn es aber abstrakter um die Frage der Verteilung von Ressourcen zwischen Jung und Alt geht, sieht die Sache schon anders aus. Inzwischen verbreiten sich in sozialen Netzwerken sogar Frust- und Wut-Videos, in denen junge Menschen über die Bevorzugung von alten Menschen bei der Impfung schimpfen. Das ist ein Alarmsignal.

