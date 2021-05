Mitteldeutsche Zeitung

MZ zum Thema Reisebeschränkungen fallen vor allem für Geimpfte

Deutschland (ots)

Ja, diese Regeln gelten nur vorübergehend. Aber sie zeigen das Dilemma, in denen sich Eltern befinden. Denn Kinder sind im Sommer definitiv noch nicht geimpft. Was können wir ihnen bieten? Politiker sollten endlich anfangen, auch die Jüngsten in ihre Politik mit einzubeziehen. Seit Beginn der Pandemie haben sie das Nachsehen. Es wird wärmer, die Tage werden länger, und viele Kinder sind immer noch vor allem drin. Homeschooling, unlogische Kohortenregelungen, geschlossene Spielplätze - wir haben einiges gut zu machen.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell