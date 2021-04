ARD Das Erste

Das Erste: Powerschwestern: Sina und Sarah Tkotsch bei "Wer weiß denn sowas?"

Das Wissensquiz vom 3. bis 7. Mai 2021, um 18:00 Uhr im Ersten

Die neue Ratewoche startet mit zwei Moderations-Profis: Katja Burkard weiß seit 1997 in ihrer Sendung "Punkt 12" auf RTL, was die Stunde geschlagen hat. Ihre Kollegin Mareile Höppner moderiert seit 2008 im Ersten das Boulevardmagazin "Brisant". Am Montag hat Moderator Kai Pflaume die beiden redegewandten Frauen zum fröhlichen Quizzen eingeladen. Die goldene Krone ist das Markenzeichen des Entertainers Jens "Knossi" Kossalla , der sich selbst als "König des Internets" bezeichnet. So schrill und laut wie auf seinem Twitch-Kanal, auf dem er eineinhalb Millionen Fans online begeistert und in der Late-Night-Show "Täglich frisch geröstet", wird am Dienstag auch das Zusammentreffen mit seinem Rateduell-Gegner Manny Marc , der mit dem Hip-Hop-Schlager-Duo "Die Atzen" für Stimmung sorgt. Mit schwarzen Löchern kennen sich der Astrophysiker Prof. Dr. Heino Falcke und der Physiker und ehemalige Astronaut Prof. Dr. Ulrich Walter bestens aus. Ob ihnen ihr Weltraum-Fachwissen bei den skurrilen Quizfragen aus 12 Kategorien nützt, um die richtigen Antworten auf überraschende Fragen zu finden? Zum Glück werden sie von den beinahe "all-wissenden" Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton tatkräftigunterstützt. Diese beiden Schauspielschwestern starteten schon sehr früh durch: Während Sina Tkotsch mit acht Jahren entdeckt wurde und 1998 ihre erste Filmrolle bekam, stand ihre ältere Schwester Sarah Tkotsch mit 15 Jahren in "Good Bye, Lenin!" zum ersten Mal vor der Kamera. Viele Rollen folgten, u.a. spielte Sarah in "GZSZ", Sina auf dem "Traumschiff" und beide in der ARD-Serie "In aller Freundschaft". Am Donnerstag treten sie zum lustigen Schwesternduell bei "Wer weiß denn sowas?" an. Rudi Cerne begann seine Karriere als erfolgreicher Eiskunstläufer und moderierte diverse Sportsendungen, wie von 1999 bis 2006 das "Aktuelle Sportstudio". Seit 2002 präsentiert er "Aktenzeichen XY ... ungelöst. Am Mittwoch trifft er seinen Kollegen Bernd Heller , der 1971 als Stabhochspringer Deutscher Vizemeister wurde und ab 1980 fast 13 Jahre lang ebenfalls das "Aktuelle Sportstudio" moderierte. Beim Quizwettkampf müssen die beiden sportlichen Kollegen überraschende Fragen wie diese lösen müssen: Das Wort Pixel ...? a) steht als Kofferwort für "picture element" b) stammt aus der Schreibmaschinentechnik c) ist das einzige Wort im Englischen mit einem "X" in der Mitte

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 3. bis 7.5.2021 im Überblick: Montag, 3. Mai - Katja Burkard und Mareile Höppner Dienstag, 4. Mai - Jens Knossalla und Manny Marc Mittwoch, 5. Mai - Prof. Heino Falcke und Prof. Dr. Ulrich Walter Donnerstag, 6. Mai - Sina Tkotsch und Sarah Tkotsch Freitag, 7. Mai - Rudi Cerne und Bernd Heller Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen. "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. "Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

