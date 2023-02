RTL News

Forsa Aktuell: FDP (6%) verliert einen Prozentpunkt

Kabinettsranking: Pistorius an der Spitze

Im aktuellen RTL/ntv Trendbarometer ist in dieser Woche kaum Bewegung. Die Werte für SPD (21%), Union (28%), Grünen (18%), Linke (5%) und AfD (13%) bleiben im Vergleich zur Vorwoche unverändert. Lediglich die FDP verliert einen Prozentpunkt (6%), während die sonstigen Parteien einen Prozentpunkt hinzugewinnen (9%).

Der Ukraine-Krieg (70%) bleibt weiter das Thema, das die Bundesbürger in dieser Woche am meisten bewegt. An zweiter Stelle folgt das Erdbeben in der Türkei und Syrien (60%).

Mit der Arbeit von Bundeskanzler Olaf Scholz sind mit aktuell 42 Prozent wieder mehr Bundesbürger zufrieden als noch im Dezember (36%). 56 Prozent (verglichen mit 63 Prozent im Dezember) sind mit Scholz' Arbeit weniger oder gar nicht zufrieden.

Mit der Arbeit von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sind ähnlich viele Bundesbürger zufrieden (49%) wie nicht zufrieden (47%). Das gilt auch für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (48% zufrieden; 46% nicht zufrieden).

33 Prozent sind mit der Arbeit von Bundesfinanzminister Christian Lindner zufrieden, 59 Prozent dagegen nicht zufrieden. Ähnlich gestaltet es sich für Bundesinnenministerin Nancy Faeser (28% zufrieden; 53% nicht zufrieden).

Der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius kann die Befragten mehrheitlich überzeugen: 47 Prozent sind aktuell mit seiner Arbeit zufrieden, 18 Prozent sind nicht zufrieden.

Zufriedenheit* mit der Arbeit des "Kernkabinetts":

Boris Pistorius: +29

Annalena Baerbock +2

Robert Habeck +2

Olaf Scholz -14

Nancy Faeser -25

Christian Lindner -26

*Index = Werte "zufrieden" minus "nicht zufrieden"

Die Daten zu den Parteipräferenzen und zum Themenradar wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 7. bis 13. Februar 2023 erhoben. Datenbasis: 2.505 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte. Die Daten zum Kabinettsranking wurden vom 9. bis 10. Februar 2023 erhoben. Datenbasis: 1.002 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.

