Businesstalk-Podcast: Podcast-Interview von zuhause

Das führende Interview-Magazin für die Wirtschaft, der Businesstalk am Kudamm aus Berlin, erweitert die Möglichkeiten, um Entscheidungsträger aus interessanten Geschäftsfeldern zu interviewen. Mit einer monatlichen Reichweite von einer halben Million Menschen und über 4.500 Interviews mit Konzernchefs, aber auch Einzelunternehmern wächst das Businesstalk-Universum rasant. Um dieses Wachstum nochmals zu steigern, gibt es jetzt den Businesstalk-Podcast für zuhause.

Businesstalk Podcast

Podcasts sind Audiodateien, die ein Gespräch zwischen zwei oder mehreren Teilnehmern wiedergeben und abonniert werden können. Podcasts gibt es bereits seit Beginn der 2000er Jahre. Ihre Bedeutung hat zunehmend zugenommen. Laut Statista liegt der Anteil an gelegentlichen Podcast-Nutzern in Deutschland bei 43%. 2016 waren es noch weniger als halb so viele, dies unterstreicht die Bedeutung von Podcasts. Nachrichten zählen in Deutschland zu den beliebtesten Podcast-Themen, aber auch andere Inhalte, die zu Informationszwecken dienen. Der Businesstalk-Podcast liefert hochwertige, themenbezogene Inhalte von Branchen-Experten und erfreut sich daher einer hohen Beliebtheit.

Wie funktioniert der Businesstalk-Podcast?

Entscheidungsträger mit einem aktiven Unternehmen können sich beim Businesstalk anmelden. Nach einer redaktionellen Prüfung des Themas sowie des Unternehmens erhält der/die Interviewte ein Audio-Gerät per Post, das an jedes Smartphone angeschlossen werden kann. Dies dient dazu, um auch beim Podcast, wie bei den Videointerviews, eine hohe Qualität sicherzustellen. Die aufgenommen Tonspur kann anschließend digital an den Businesstalk übermittelt werden. Nach der abschließenden Bearbeitung wird das Podcast-Interview auf den Kanälen des Businesstalk-Universums geteilt. Die Zuhörer profitieren von den hochwertigen Inhalten und unsere Interview-Partner von der hohen Reichweite.

