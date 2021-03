Höegh Autoliners

Höegh Autoliners schließt erste CO2-neutrale Reise erfolgreich ab

Bild-Infos

Download

Oslo (ots)

Höegh Autoliners, einer der führenden globalen Anbieter von RoRo-Schiffstransporten (Roll On Roll Off) mit Hauptsitz in Norwegen, hat am vergangenen Freitag, den 19. März ein wichtiges Etappenziel bei seiner Strategie zur Dekarbonisierung erreicht. Das Unternehmen beendete die erste CO2-neutrale Fahrt von Europa nach Südafrika erfolgreich. Auf dieser Fahrt wurde die MS "Höegh Trigger" mit modernem Biokraftstoff betrieben, der den höchsten Nachhaltigkeitsstandards entspricht. Die erfolgreiche Testfahrt hat gezeigt, dass der Betrieb mit Biokraftstoff eine praktikable Wahl für die Schiffe der Flotte sein kann.

Höegh Autoliners kooperiert eng mit Kunden und Partnern, um seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren und die Kunden bei der Dekarbonisierung ihrer Logistiklieferkette zu unterstützen. Der Einsatz fortschrittlicher Biokraftstoffe zum Betrieb bestehender Flotten hat hierbei starkes Potenzial, Emissionen schon heute deutlich zu reduzieren, während neue Schiffstechnologien entwickelt werden.

Der Weg in eine emissionsfreie Zukunft

"Wir sind entschlossen, den Weg in eine emissionsfreie Zukunft anzuführen. Der Erfolg dieser Testfahrt zeigt, dass wir mit dem Einsatz von alternativen Antriebsmitteln wie Biokraftstoff spürbar zur Dekarbonisierung in der maritimen Transportindustrie beitragen können. Unser Unternehmen und unsere Kunden haben starke Ambitionen, den Klimawandel zu bekämpfen und wir verpflichten uns, dies zu unterstützen", sagt Andreas Enger, CEO bei Höegh Autoliners.

Für die Testfahrt wurde der Biokraftstoff von GoodFuels ausgewählt, der nahezu frei von Schwefeloxiden ist und die Kohlenstoffemissionen des Schiffs um bis zu 90 Prozent reduziert. Die verbleibenden Emissionen wurden durch Zertifikate (Gold Standard) ausgeglichen, um die Reise komplett klimaneutral durchzuführen.

Die Transportschifffahrt zusammen nachhaltiger gestalten

Isabel Welten, Chief Commercial Officer bei GoodFuels: "Wir sind stolz darauf, unsere nachhaltigen Biokraftstoffe anbieten zu können. Durch die Zusammenarbeit mit Reedereien wie Höegh Autoliners tragen wir gemeinsam dazu bei, die Transportschifffahrt nachhaltiger zu gestalten und die CO2-Emissionen in der maritimen Verkehrswirtschaft zu reduzieren."

Höegh Autoliners betreibt einige der größten PCTC-Schiffe (Pure Car/Truck Carrier) der Welt. Schiffe der New Horizon Serie können bis zu 8.500 Pkw-äquivalente Einheiten (CEU - Car Equivalent Unit) transportieren und wurden speziell dahingehend entwickelt, ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren: Die Schiffe sind mit den neuesten kraftstoffsparenden Technologien ausgestattet, welche die CO2-Emissionen pro CEU im Vergleich zu Standard-Autotransportern um 50 Prozent reduzieren.

Höegh Autoliners Engagement für nachhaltige Entwicklung

Höegh Autoliners hat sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Die Reederei handelt verantwortungsbewusst und integriert soziale und ökologische Belange aktiv in ihre Geschäftsabläufe. Als Schirmherr der UN Global Compact Aktionsplattform für nachhaltige Seeschifffahrt verpflichtet sich Höegh Autoliners zu sicheren, vorbildhaften und transparenten Geschäftspraktiken. Seine Nachhaltigkeitsaktivitäten fokussiert das Unternehmen auf die Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks, den Schutz des Lebens unter Wasser und darauf, ein verantwortungsvoller Geschäftspartner zu sein sowie ein sicheres und integratives Arbeitsumfeld zu schaffen.

Um eine nachhaltigere maritime Industrie zu unterstützen, arbeitet Höegh Autoliners mit Organisationen zusammen, die Initiativen zur ökologischen Entwicklung vorantreiben: Höegh Autoliners ist ein Mitglied von Clean Cargo. Diese Business-Leadership-Initiative widmet sich der Reduzierung der Umweltauswirkungen des globalen Gütertransports, der Förderung einer verantwortungsvollen Schifffahrt, der Unterstützung sauberer Ozeane, gesunder Hafengemeinden und globaler Klimaziele. Höegh Autoliners ist zudem eines der Gründungsmitglieder der Trident Alliance, einer Koalition von Reedern und Unternehmern, die ein gemeinsames Interesse an einer tatkräftigen Umsetzung der Schwefelvorschriften im Seeverkehr haben.

Weitere Informationen unter: www.hoeghautoliners.com/about-us/sustainable-business

Über Höegh Autoliners

Höegh Autoliners ist ein führender globaler Anbieter von RoRo-Transporten (Roll On Roll Off), die Autos, High & Heavy und Breakbulk Ladung in die ganze Welt transportieren. Das Unternehmen betreibt rund 40 RoRo-Schiffe in globalen Handelssystemen und macht etwa 3.000 Hafenanläufe pro Jahr. Ein Ziel von Höegh Autoliners ist es, innovative Lösungen für einen nachhaltigeren Seetransport zu entwickeln. Auf dem Weg in eine emissionsfreie Zukunft arbeitet das Unternehmen eng mit Kunden und Partnern zusammen, um dies zu erreichen. Höegh Autoliners hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen, und beschäftigt rund 350 Mitarbeiter in seinen 16 Niederlassungen weltweit sowie 1.300 Seeleute.

www.hoeghautoliners.com

Hinweis an die Redaktion:

Pressefotos finden Sie unter diesem Link. Diese können zur Veröffentlichung verwendet werden. Bildnachweis: Höegh Autoliners/Wade Howard, Ocean Drive Media (H Trigger in Durban), Höegh Autoliners/Jose Luis Diaz Campa (Höegh Trigger).

Ein Video zur Presseverwendung finden Sie unter diesem Link: https://youtu.be/FNd4V_kpKwk

Original-Content von: Höegh Autoliners, übermittelt durch news aktuell