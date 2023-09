IU Internationale Hochschule

Landwirtschaft erfolgreich betreiben trotz Herausforderungen wie dem Klimawandel

Im IU-Studiengang Agrarmanagement wird State-of-the-Art-Wissen mit fachlichen Grundlagen in der Landwirtschaft verbunden.

Die gesellschaftlichen Anforderungen an die Landwirtschaft sind in den letzten Jahren gestiegen: Sicherstellung der Versorgung mit Lebensmitteln, Tierwohl, zunehmende Regulierung und extreme Wetterereignisse. Der neue Studiengang Agrarmanagement (B.Sc.) an der IU Internationalen Hochschule (IU) greift diese Herausforderungen auf. Er vermittelt fachliche Grundlagen der Landwirtschaft, systemisches Denken und vertiefte ökonomische Kenntnisse. Dadurch befähigt er Absolvent:innen, Produktionsprozesse und Betriebe in der Landwirtschaft eigenständig zu leiten, weiterzuentwickeln und zu optimieren.

Vor dem Hintergrund wachsender Herausforderungen wie dem Klimawandel, der Versorgung mit gesunden und preiswerten Lebensmitteln, dem Tierwohl oder dem Trinkwasserschutz schafft der neue IU-Studiengang Agrarmanagement (B.Sc.) nachhaltige Lösungsansätze, um den immer vielfältiger werdenden wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Anforderungen an die Landwirtschaft gerecht zu werden.

Ziel des Studiengangs ist es, den Studierenden aktuelles Wissen zu vermitteln, um trotz dieser Herausforderungen für die Landwirtschaft wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben. Dabei geht es zum Beispiel um die Frage, wie Synergieeffekte erzielt werden können, indem nur so viel gedüngt wird, wie die Pflanze aufnehmen kann und damit der Ausstoß von Treibhausgasen reduziert wird, oder wie Nutztiere nach neuesten Standards artgerecht gehalten werden können. Gleichzeitig eröffnet der Studiengang Chancen, Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen Erfolg zu verbinden, etwa durch den Einsatz modernster Technologien wie KI oder Drohnen.

Studiengang richtet sich auch an Interessierte zum Thema Ernährung

"Natürlich verbinden wir Aspekte wie Biodiversität oder Stoffkreisläufe in Agrarökosystemen mit einer intensiven Vermittlung landwirtschaftlicher und ökonomischer Grundlagen, um unsere Studierenden optimal auf verschiedene Karrierewege vorzubereiten. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass sich der Studiengang nicht nur beispielsweise für Betriebsleitende mit eigenem landwirtschaftlichem Betrieb eignet. Vielmehr spricht er viele, vor allem junge Menschen an, die sich generell für Nachhaltigkeit und Ernährung interessieren", unterstreicht Studiengangsleiter Prof. Dr. Robert Simon, Professor für Agrarmanagement und Agrarökonomie an der IU Internationalen Hochschule, die Ausrichtung des Bachelor-Studiengangs.

Der Fernstudiengang Agrarmanagement (B.Sc.) an der IU ist einer der wenigen agrarökonomischen Studiengänge in Deutschland, die im Fernstudium angeboten werden. Mittels digitaler Online-Formate und unter anderem der Verwendung einer Lern-App vermittelt der Studiengang grundlegende Prinzipien der modernen Landwirtschaft sowie fortschrittliche ökonomische Expertise mit einem starken Schwerpunkt auf Management.

Die Themen Nachhaltigkeit, Management und Digitalisierung stehen im Mittelpunkt des Studiums, das, je nach Zeitmodell, 36, 48 oder 72 Monate, dauert: Module wie Produktionswirtschaft in der Landwirtschaft, Pflanzenschutz, Precision Farming, Smart Farming, und Agrarökonomie bereiten die Studierenden auf die spätere Spezialisierung und den praktischen Teil des Studiums vor. Im weiteren Studienverlauf können sie sich beispielsweise auf Agribusiness, Tiermanagement, Ressourcenmanagement und Stoffstrombilanzierung, Nachwachsende Rohstoffe in der Agrarwirtschaft oder Künstliche Intelligenz und Programmierung konzentrieren.

In drei Praxisprojekten arbeiten die Studierenden aktiv in einem landwirtschaftlichen Betrieb sowie in vor- oder nachgelagerten Bereichen (Agrarhandel, Produktion, Industrie) und können ihr im Studium erworbenes Wissen mit praktischen Erfahrungen untermauern.

Know-how für nachhaltiges Wirtschaften im Agrarsektor

"Agrarmanagement an der IU behandelt nicht nur ein gesellschaftlich relevantes Thema", erklärt Robert Simon. "Es gibt Antworten auf drängende Herausforderungen in der Landwirtschaft, die insbesondere durch Klimawandel und Umweltprobleme verursacht werden." Dazu gehören Fragen wie: Welche Wechselwirkungen gibt es in Agrarsystemen auf lokaler, regionaler und globaler Ebene? Wie funktionieren Stoffkreisläufe in Agrarökosystemen und welchen Einfluss hat das Management eines landwirtschaftlichen Betriebes auf die natürlichen Kreisläufe? Wie kann Energie in Produktionsprozessen eingespart und wie können flächen- und produktbezogene Treibhausgasemissionen reduziert werden?

Die Entwicklung zukunftsorientierter Studiengänge ist ein zentrales Anliegen der IU Internationalen Hochschule, die mit über 100.000 Studierenden die größte Hochschule Deutschlands ist. Mit dem Bachelor-Studiengang Agrarmanagement erweitert die IU ihr Portfolio flexibler Studienmodelle um einen weiteren technologie- und zukunftsorientierten Studiengang. Denn der Studiengang vermittelt Kompetenzen an der Schnittstelle von Technik, Ökonomie und Ökologie. Er bildet damit eine wesentliche Grundlage für die Expertise von Fachkräften in einer gesellschaftlich immer wichtiger werdenden Branche, in der es beispielsweise um die Sicherstellung der Grundversorgung mit Lebensmitteln geht.

