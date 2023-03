Kölner Stadt-Anzeiger

Bestseller-Autor Bas Kast tauschte Porsche 911 gegen Elektro-Smart ein

Köln. (ots)

Bestseller-Autor Bas Kast hat seinen jüngsten Buch-Erfolg in der Familie "mit leckerem Essen und Pokemon-Karten für die Kinder" gefeiert. "Ich habe den Porsche 911, den ich mir nach dem ersten Bucherfolg gekauft habe, in einen Elektro-Smart eingetauscht und bin damit ganz happy", sagt Kast im "Wochentester"-Podcast von "Kölner Stadt-Anzeiger" und "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND) im Gespräch mit den Moderatoren Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Kast, dessen Buch "Kompass für die Seele" auf der Spiegel-Bestseller-Liste von null auf Platz 1 kletterte, erzählte den Moderatoren, er habe zudem eine kleine Kaffeetasse von Rosenthal gekauft, "die unheimlich ästhetisch ist und mit der ich seit Monaten geliebäugelt hatte".

In seinem aktuellen Bestseller empfiehlt Bas Kast, manchmal den inneren Schweinehund zu überwinden und archaische Elemente in den Alltag zu integrieren, "zum Beispiel einmal am Tag Hunger zu spüren. Oder mal eine kalte Dusche zu nehmen. Oder mal ein heißes Bad. Vor dem Einschlafen. Weil es beim Durchschlafen hilft". Mit Blick auf die Entwicklungsgeschichte sei der Mensch heute einer unnatürlichen Situation ausgesetzt: "Weil wir modernen Stadtneurotiker normalerweise unsere Psyche unter Dauerstress setzen. Durch Reizüberflutung, durch eine To-Do-Liste, die nie abgearbeitet wird."

Kasts Aussagen sind ab Freitag, 7 Uhr, zu hören im Podcast "Die Wochentester" mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach auf ksta.de/podcast. Der Podcast ist außerdem abrufbar über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Audio Now, Deezer und Podimo.

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell