BioVaxys Technology Corp.

BioVaxys stellt Versorgung mit GMP-konformem Lipid sicher, um DPX-basierte Impfstoffe vor Aufnahme des präklinischen und klinischen Programms herzustellen

Vancouver, British Columbia, Kanada (ots/PRNewswire)

BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) („BioVaxys" oder „Unternehmen") hat im Vorfeld der Wiederaufnahme klinischer Studien zu verschiedenen DPX-Formulierungen und der Einleitung neuer präklinischer Studien eine Lieferung von 48 Kilogramm („kg") Lipid in GMP-Qualität erworben, um die Produktion der DPX-Antigen-Verpackungs- und Verabreichungsplattform des Unternehmens zu ermöglichen.

Diese ungenutzten Lipide der früheren IMV, Inc. wurden ursprünglich für die erwarteten klinischen Studien und die Markteinführung von IMV hergestellt. Im Februar 2024 erwarb BioVaxys 100 % des geistigen Eigentums und der Programme, die zuvor im Besitz von IMV waren.

Die DPX™-Technologie („DPX") von BioVaxys ist eine patentierte Verabreichungsplattform, die eine Reihe bioaktiver Moleküle wie mRNA/Polynukleotide, Peptide/Proteine, virusähnliche Partikel und kleine Moleküle verpacken/verabreichen kann, um gezielte, lang anhaltende Immunantworten zu erreichen, die durch verschiedene formulierte Komponenten ermöglicht werden. Die DPX-Plattform, die nicht nicht wässrig und nicht systemisch ist, erleichtert die Rekrutierung von Immunzellen und die Aufnahme von Antigenen an der Injektionsstelle, um sie über Antigen-präsentierende Zellen an die regionalen Lymphknoten abzugeben und so eine robuste und dauerhafte Antigen-spezifische Immunantwort zu stimulieren.

Kenneth Kovan, President und Chief Operating Officer bei BioVaxys, erklärt: „Wir konnten die Lipide zu kommerziell attraktiven Bedingungen erwerben. Die Menge von 48 kg Lipid wird voraussichtlich den Bedarf für alle denkbaren präklinischen oder klinischen Studien der kommenden Jahre decken und dem Unternehmen mehr als ein Jahr Vorlaufzeit für die Herstellung dieses Wirkstoffs einsparen."

Informationen zur BioVaxys Technology Corp.

BioVaxys Technology Corp. ( www.biovaxys.com) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Schwerpunkt auf der klinischen Phase, das sich dem Ziel verschrieben hat, die Lebensqualität von Patienten durch neuartige Immuntherapien zu verbessern. Diese Therapien bauen auf seiner DPX™-Immunbildungs-Technologieplattform und seiner HapTenix© „Neoantigen"-Tumorzellkonstrukt-Plattform auf, um Krebserkrankungen, Infektionskrankheiten, Antigen-Desensibilisierung für Nahrungsmittelallergien und andere immunologische Krankheiten zu behandeln. Durch einen differenzierten Wirkmechanismus liefert die DPX™-Plattform Anweisungen an das Immunsystem, um eine spezifische, robuste und anhaltende Immunantwort zu erzeugen. Die klinische Pipeline des Unternehmens umfasst Maveropepimut-S (MVP-S), das auf der DPX™-Plattform basiert und sich in der Phase IIB der klinischen Entwicklung für das fortgeschrittene rezidivierend-refraktäre diffuse großzellige B-Zell-Lymphom (DLBCL) und platinresistenten Eierstockkrebs befindet. MVP-S liefert antigene Peptide von Survivin, einem allgemein anerkannten Krebsantigen, das bei fortgeschrittenen Krebserkrankungen häufig übermäßig exprimiert wird, und liefert außerdem einen Aktivator des angeborenen Immunsystems und ein universelles CD4-T-Zell-Helfer-Peptid. MVP-S wurde gut vertragen und hat bei mehreren Krebsindikationen einen definierten klinischen Nutzen sowie die Aktivierung einer gezielten und anhaltenden, Survivin-spezifischen Anti-Tumor-Immunantwort gezeigt. Darüber hinaus entwickelt BioVaxys DPX™+SurMAGE – eine duale zielgerichtete Immuntherapie, die antigene Peptide für die beiden Krebsproteine Survivin und MAGE-A9 kombiniert, um Immunreaktionen auf diese beiden unterschiedlichen Krebsantigene gleichzeitig auszulösen, DPX™-RSV für Respiratory Syncytial Virus, DPX+rPA für die Prophylaxe von Erdnussallergien und BVX-0918, ein personalisierter immuntherapeutischer Impfstoff, der die proprietäre HapTenix© „Neoantigen"-Tumorzellkonstrukt-Plattform für refraktiven Eierstockkrebs im Spätstadium nutzt. Die Stammaktien von BioVaxys sind an der CSE unter dem Börsenkürzel "BIOV" notiert und werden an der Frankfurter Börse (FRA: 5LB), und in den USA (OTCQB: BVAXF) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.biovaxys.com und auf X und LinkedIn.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Unterzeichnet von „James Passin"

James Passin, Chief Executive Officer

Telefon: +1 740 358 0555

E-Mail: jpassin@biovaxys.com

Warnhinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, ohne Einschränkung, Aussagen in Bezug auf die zukünftige operative oder finanzielle Leistung des Unternehmens, sind zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Worten wie „erwartet", „antizipiert", „glaubt", „beabsichtigt", „schätzt", „potenziell", „möglich" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, oder an Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse „eintreten werden", „können", „könnten" oder „sollten". Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen an dem Tag wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, vor allem der Annahme, dass BioVaxys bei der Entwicklung und Erprobung von Impfstoffen erfolgreich sein wird. Diese Annahmen und Schätzungen werden vom Unternehmen zwar als vernünftig erachtet, unterliegen aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbedingten, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, darunter vor allem, aber nicht ausschließlich, dem Risiko, dass sich die Impfstoffe von BioVaxys nicht als wirksam erweisen und/oder nicht die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten. In Bezug auf das Geschäft von BioVaxys gibt es eine Reihe von Risiken, die die Entwicklung seiner biotechnologischen Produkte beeinträchtigen könnten. Dazu gehören unter anderem der Bedarf an zusätzlichem Kapital zur Finanzierung klinischer Studien, die fehlende Betriebserfahrung des Unternehmens, die Ungewissheit, ob seine Produkte den langen, komplexen und teuren Prozess der klinischen Studien und der behördlichen Zulassung neuer Medikamente, der für die Marktzulassung erforderlich ist, durchlaufen werden, die Ungewissheit, ob seine autologe Zellimpfstoff-Immuntherapie so entwickelt werden kann, dass sie sichere und wirksame Produkte hervorbringt, und, falls dies der Fall sein sollte, ob seine Impfstoffprodukte kommerziell akzeptiert werden und rentabel sind, die Ausgaben, Verzögerungen, Ungewissheiten und Komplikationen, mit denen biopharmazeutische Unternehmen in der Entwicklungsphase typischerweise konfrontiert sind, finanzielle und entwicklungsbezogene Verpflichtungen im Rahmen von Lizenzvereinbarungen, um ihre Rechte an ihren Produkten und Technologien zu schützen, die Erlangung und der Schutz neuer geistiger Eigentumsrechte und die Vermeidung von Verletzungen durch Dritte sowie ihre Abhängigkeit von der Herstellung durch Dritte.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2415135/5078410/BioVaxys_Technology_Corp_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/biovaxys-stellt-versorgung-mit-gmp-konformem-lipid-sicher-um-dpx-basierte-impfstoffe-vor-aufnahme-des-praklinischen-und-klinischen-programms-herzustellen-302335053.html

Original-Content von: BioVaxys Technology Corp., übermittelt durch news aktuell