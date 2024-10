BioVaxys Technology Corp.

DPX von BioVaxys zeigt im Vergleich zu wässrigen und emulsionsbasierten Antigenabgabesystemen eine überlegene Aktivierung des Immunsystems

Die Ergebnisse der Studie positionieren das Unternehmen als Zielgruppe für Segmente des über 270 Mrd. USD schweren Marktes für Arzneimittelverabreichungssysteme 1

VANCOUVER, BC, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ – BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) („BioVaxys" oder das „Unternehmen") hebt Studien hervor, die zeigen, dass seine neuartige immunbildende Verabreichungsplattform DPX™ einzigartige Untergruppen von Antigen-präsentierenden Zellen („APCs") rekrutiert und aktiviert, um die Immunogenität von Antigenen voranzutreiben, und im Vergleich zu wässrigen und emulsionsbasierten Antigenverabreichungssystemen eine bessere Immunaktivierung aufweist.

Bei Krebsimpfstoffen hängt die erfolgreiche Ausrottung von Tumoren von der anhaltenden Bereitstellung antigener APCs ab, die potente, antigenspezifische zytotoxische T-Zellen aktivieren. Derzeitige Methoden zur Verabreichung von Peptidantigenen umfassen entweder Formulierungen auf Wasserbasis, die eine kurze Exposition der Peptide gegenüber Immunzellen ermöglichen, oder Öl-in-Wasser-Emulsionen, die eine längere Peptidexposition bieten, aber dysfunktionale T-Zellen-Phänotypen hervorrufen können. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei der DPX-Technologie von BioVaxys um eine nichtwässrige, Lipid-in-Öl-immunbildende therapeutische Verabreichungsplattform, bei der die Antigenfracht an der Injektionsstelle verbleibt, wodurch sichergestellt wird, dass die Aufnahme der DPX-verkapselten Fracht ein aktiver Prozess ist, der von den APCs über die Zeit hinweg gesteuert wird.

In einer Studie, die in Zusammenarbeit mit der Dalhousie University of Halifax, Nova Scotia, durchgeführt wurde, wurde DPX mit wässrigen und emulsionsbasierten Formulierungen verglichen, um die Dynamik der Rekrutierung von Immunzellen an der Injektionsstelle, den Antigenverbrauch und den Transport durch Immunzellen zu bewerten. Die Zusammensetzung der Immunzellen und die Antigenaufnahme an der Injektionsstelle wurden mit Hilfe der Multi-Parameter-Durchflusszytometrie und der konfokalen Mikroskopie unter Verwendung von Modell-Peptidantigenen, die Mäusen verabreicht wurden, bewertet. Antigen-spezifische Immunantworten wurden mit einem Interferon-gamma (IFN-γ)-basierten ELISpot-Test (Enzyme-Linked Immunospot) gemessen, um IFN-γ zu messen, dessen Vorhandensein eine entscheidende Rolle bei der Aktivierung des Immunsystems spielt. Der ELISpot-Assay ist eine empfindliche Methode zur Messung der Anzahl der Zellen, die als Reaktion auf ein Antigen Zytokine oder Antikörper produzieren.

„BioVaxys steht an der Spitze eines bedeutenden Wandels in der Landschaft der Medikamentenverabreichung", erklärte James Passin, CEO von BioVaxys, „Diese bahnbrechenden Studienergebnisse bestätigen unsere strategische Position in einem wichtigen Segment des milliardenschweren Marktes für Medikamentenverabreichung. DPX übertrifft nicht nur die derzeitigen Lösungen zur Antigenverabreichung, sondern weist auch inhärente immunaktivierende Eigenschaften auf, was ein erhebliches Umsatzpotenzial in verschiedenen Marktsegmenten eröffnet."

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass wässrige Formulierungen kaum in der Lage waren, Lymphozyten an der Injektionsstelle zurückzuhalten und folglich keine nachweisbare IFN-γ-ELISpot-Reaktion auslösten. Sowohl DPX als auch die Ölemulsion waren bei der Rekrutierung von APCs an der Injektionsstelle und der Auslösung antigenspezifischer Immunantworten überlegen, wobei bereits zwei Tage nach der DPX-Injektion eine signifikante Zunahme der Immunzellinfiltration festgestellt wurde. Ein signifikanter Unterschied zwischen DPX und Ölemulsion bestand jedoch darin, dass die Antigenpräsentation durch die DPX-Plattform zu einer Aktivierung von mehr kritischen Markern von T-Zell-Untergruppen führte als die Emulsion. Ein zusätzliches und höchst bedeutsames Ergebnis ist, dass die Rekrutierung und Aktivierung dieser T-Zell-Untergruppen durch DPX unabhängig davon war, ob ein Antigen als Fracht in DPX enthalten war, was darauf hindeutet, dass DPX allein immunsystemaktivierende Eigenschaften hat.

Kenneth Kovan, President und Chief Operating Officer bei BioVaxys, erklärte: „Wir wissen, dass DPX im Vergleich zu emulsionsbasierten und wässrigen Formulierungen, die an der Injektionsstelle verbleiben, Ladung in das umliegende Gewebe auslaugt. Diese Ergebnisse heben die quantitativen, qualitativen und zeitlichen Unterschiede bei der Rekrutierung von Immunzellen durch DPX und zwei gängige Verabreichungsplattformen hervor und zeigen den Charakter der durch die DPX-Plattform ausgelösten Immunantwort durch die Aktivierung von T-Zell-Untergruppen mit einer intrinsisch höheren Kapazität für die Aufnahme, Präsentation und Aktivierung von Antigenen."

BioVaxys plant, Anfang Dezember weitere Daten über die einzigartigen Eigenschaften von DPX zu präsentieren.

1 Drug Delivery Devices Market Size, Share & Trends Analysis Report By Application (Oncology, Infectious Diseases), By Route Of Administration (Oral, Transdermal, Injectable), By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2024 - 2030, Grand View Research

Informationen zur BioVaxys Technology Corp.

BioVaxys Technology Corp. ( www.biovaxys.com) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben von Patienten mit neuartigen Immuntherapien zu verbessern, die auf seiner DPX™-Immunbildungs-Technologieplattform und seiner HapTenix©-„Neoantigen"-Tumorzellkonstrukt-Plattform basieren, um Krebserkrankungen, Infektionskrankheiten, Antigen-Desensibilisierung bei Nahrungsmittelallergien und andere immunologische Krankheiten zu behandeln. Durch einen differenzierten Wirkmechanismus liefert die DPX™-Plattform Anweisungen an das Immunsystem, um eine spezifische, robuste und anhaltende Immunantwort zu erzeugen. Die klinische Pipeline des Unternehmens umfasst Maveropepimut-S (MVP-S), das auf der DPX™-Plattform basiert und sich in der Phase IIB der klinischen Entwicklung für das fortgeschrittene rezidivierend-refraktäre diffuse großzellige B-Zell-Lymphom (DLBCL) und platinresistenten Eierstockkrebs befindet. MVP-S liefert antigene Peptide von Survivin, einem allgemein anerkannten Krebsantigen, das bei fortgeschrittenen Krebserkrankungen häufig übermäßig exprimiert wird, und liefert außerdem einen Aktivator des angeborenen Immunsystems und ein universelles CD4-T-Zell-Helfer-Peptid. MVP-S wurde gut vertragen und hat bei mehreren Krebsindikationen einen definierten klinischen Nutzen sowie die Aktivierung einer gezielten und anhaltenden, Survivin-spezifischen Anti-Tumor-Immunantwort gezeigt. BioVaxys entwickelt außerdem DPX™+SurMAGE, eine duale zielgerichtete Immuntherapie, die antigene Peptide für die Krebsproteine Survivin und MAGE-A9 kombiniert, um Immunantworten auf diese beiden unterschiedlichen Krebsantigene gleichzeitig auszulösen, DPX™-RSV für Respiratory Syncytial Virus, DPX+rPA für die Prophylaxe von Erdnussallergien und BVX-0918, ein personalisierter immuntherapeutischer Impfstoff, der die firmeneigene HapTenix© „Neoantigen"-Tumorzellkonstrukt-Plattform für refraktiven Eierstockkrebs im Spätstadium nutzt. Die Stammaktien von BioVaxys sind an der CSE unter dem Börsensymbol „BIOV" notiert und werden an der Frankfurter Börse (FRA: 5LB) und in den USA (OTCQB: BVAXF) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.biovaxys.com und auf X und LinkedIn.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Unterschrift „James Passin"

James Passin, Chief Executive Officer

Telefon: +740 358 0555

E-Mail: jpassin@biovaxys.com

Warnhinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, ohne Einschränkung, die sich auf die zukünftige betriebliche oder finanzielle Leistung des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Worten wie „erwartet", „antizipiert", „glaubt", „beabsichtigt", „schätzt", „potenziell", „möglich" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, oder an Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse „eintreten werden", „können", „könnten" oder „sollten". Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen an dem Tag wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, vor allem der Annahme, dass BioVaxys bei der Entwicklung und Erprobung von Impfstoffen erfolgreich sein wird. Diese Annahmen und Schätzungen werden vom Unternehmen zwar als vernünftig erachtet, unterliegen aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbedingten, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, darunter vor allem, aber nicht ausschließlich, dem Risiko, dass sich die Impfstoffe von BioVaxys nicht als wirksam erweisen und/oder nicht die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten. In Bezug auf das Geschäft von BioVaxys gibt es eine Reihe von Risiken, die die Entwicklung seiner biotechnologischen Produkte beeinträchtigen könnten. Dazu gehören unter anderem der Bedarf an zusätzlichem Kapital zur Finanzierung klinischer Studien, die fehlende Betriebserfahrung des Unternehmens, die Ungewissheit, ob seine Produkte den langen, komplexen und teuren Prozess der klinischen Studien und der behördlichen Zulassung neuer Medikamente, der für die Marktzulassung erforderlich ist, durchlaufen werden, die Ungewissheit, ob seine autologe Zellimpfstoff-Immuntherapie so entwickelt werden kann, dass sie sichere und wirksame Produkte hervorbringt, und, falls dies der Fall sein sollte, ob seine Impfstoffprodukte kommerziell akzeptiert werden und rentabel sind, die Ausgaben, Verzögerungen, Ungewissheiten und Komplikationen, mit denen biopharmazeutische Unternehmen in der Entwicklungsphase typischerweise konfrontiert sind, finanzielle und entwicklungsbezogene Verpflichtungen im Rahmen von Lizenzvereinbarungen, um ihre Rechte an ihren Produkten und Technologien zu schützen, die Erlangung und der Schutz neuer geistiger Eigentumsrechte und die Vermeidung von Verletzungen durch Dritte sowie ihre Abhängigkeit von der Herstellung durch Dritte.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

