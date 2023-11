ZDFneo

ZDFneo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFneo Änderungsmitteilung Woche 48/23 Freitag, 01.12. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 22.15 Tränen der Sonne (Tears of the Sun) 0.05 Cliffhanger - Nur die Starken überleben (Cliffhanger) 1.45 Die Fliege (The Fly) 3.15 Father Brown Der vermisste Mann 4.00 Father Brown Die Leichenräuber 4.45 Father Brown Die Sünden des Vaters 5.30 Dinge Erklärt - Kurzgesagt Maschinen mit Bewusstsein - Sollten Roboter Rechte haben? 5.35 Terra X -6.35 Brot und Spiele - Wagenrennen im alten Rom (vom 11.8.2019) Großbritannien 2019 Woche 49/23 Samstag, 02.12. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 0.35 Tränen der Sonne (Tears of the Sun) 2.25 Cliffhanger - Nur die Starken überleben (Cliffhanger) 4.10 heute-show präsentiert: Till to go Klimakrise Satirischer Spaziergang mit Till Reiners (vom 23.9.2022) 4.20 Father Brown Der Voodoo-Priester 5.05 Father Brown Der Baum der Wahrheit 5.50 Father Brown -6.35 Die schwarze Rache

