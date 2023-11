ZDFneo

ZDFneo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFneo Änderungsmitteilung Woche 50/23 Montag, 11.12. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 1.55 MAITHINK X - Die Show Meinungsfreiheit mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (vom 24.10.2021) Deutschland 2021 2.25 Terra X Brot und Spiele - Wagenrennen im alten Rom 3.10 Terra X Der letzte Tag von Pompeji 3.55 Terra X Eine kurze Geschichte über ... Die Hexenverfolgung 4.40 Terra X Welten-Saga Die Schätze Europas 5.25 Terra X -6.10 Welten-Saga Die Schätze Indiens (Die Sendung „Weltensaga: Die Schätze des Orient“ wurde auf Dienstag, 12.12.2023, verschoben.) Dienstag, 12.12. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 6.10 Terra X Welten-Saga Die Schätze des Orients (Text und weitere Angaben s. 11.12.2023) 6.55 Terra X Welten-Saga Die Schätze Südostasiens 7.40 Die Küchenschlacht Nelson Müller sucht den Spitzenkoch 8.20 Stadt, Land, Lecker (vom 20.2.2020) 9.05 Löwenzahn Classics Peter und der Tanz der Vampire (ZDF 21.10.2001) 9.30 Löwenzahn Classics Peter wird Künstler (ZDF 27.3.2001) 9.55 Mein Zuhause richtig schön Familie Schulte 10.40 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 27.12.2019) 11.35 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 13.12.2021) 12.25 Death in Paradise Die einsame Insel 13.15 Death in Paradise Cricket im Blut 14.10 The Rookie Jagdfieber 14.50 The Rookie Der Fall des Falken 15.30 Death in Paradise Die einsame Insel (von 12.25 Uhr) 16.20 Death in Paradise Cricket im Blut (von 13.15 Uhr) (Die Sendung „Terra Xpress“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen.)

