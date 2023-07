Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zum Klimaanpassungsgesetz

Halle/MZ (ots)

Der Montag vergangener Woche war der weltweit heißeste Tag seit Beginn der Aufzeichnungen. Abgelöst wurde er am Dienstag durch den heißesten Tag der Geschichte. Der Rekord hielt gerade einmal bis Donnerstag. Eine Rekordwoche liegt hinter der Menschheit.

Das, was gerade auf der Erde passiert, scheint alles Dagewesene in den Schatten zu stellen. Wer jetzt noch an der Klimakrise zweifelt, dem ist kaum zu helfen. Dass sich das Kabinett am Donnerstag mit einem Gesetz zur Klimaanpassung befasst hat, ist deshalb überfällig.

