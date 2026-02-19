PRINAS MONTAN GmbH Versicherungsvermittler

PRINAS MONTAN erhält erneut TOP 100-Siegel

Essen (ots)

Auswahlverfahren mit mehr als 100 Prüfkriterien erneut bestanden / Preisverleihung mit Christian Wulff im Juni

Der Lohn für herausragende Innovationskraft: Die PRINAS MONTAN GmbH Versicherungsvermittler aus Essen ist zum zweiten Mal mit dem TOP 100-Siegel 2026 ausgezeichnet worden. Damit gehört das Unternehmen zu den innovativsten Mittelständlern Deutschlands. Auf der Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit am 26. Juni in Heidelberg wird Christian Wulff PRINAS MONTAN persönlich zu diesem Erfolg gratulieren. Der frühere Bundespräsident und niedersächsische Ministerpräsident begleitet den Innovationswettbewerb TOP 100 als Mentor.

Wie viel Arbeitszeit reserviert sich der Chef für das Thema Innovation, wie viele innovative Ideen bringen die Mitarbeiter auf den Tisch - um solche Fragen dreht sich das wissenschaftliche Auswahlverfahren von TOP 100. Im Detail untersuchen der Innovationsforscher Professor Nikolaus Franke und sein Team die fünf Kategorien Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovationsprozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation sowie Innovationserfolg. Grundlage dafür ist ein Online-Fragebogen, den die teilnehmenden Unternehmen zuvor ausfüllen.

Die fünf Kategorien spiegeln sich in mehr als 100 Prüfkriterien wider. Das Auswahlverfahren nimmt Franke im Auftrag von compamedia, dem Veranstalter des Wettbewerbs, vor. "Bei TOP 100 analysieren wir gründlich und umfassend, wie innovationsorientiert die Bewerber sind. Und wer herausragend aufgestellt ist, bekommt es mit dem TOP 100-Siegel bestätigt", sagt Professor Nikolaus Franke.

PRINAS MONTAN überzeugte in dem Auswahlverfahren und darf das TOP 100-Siegel seit dem 1. Februar führen. Die Firma zählt bereits zum zweiten Mal zu den Top-Innovatoren. Das Unternehmen ist in der Versicherungsbranche als Versicherungsvermittler beheimatet und hat sich dabei vor allem im Bereich Vermittlung von Versicherungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Mittelstandsunternehmen bis zu Großkonzernen einen Namen gemacht. Das Unternehmen bietet heute maßgeschneiderte Versicherungslösungen für Privat- und Firmenkunden an.

"Unser Ziel ist es, mit neuartigen technologieunterstützten Beratungsansätzen die Versicherungsvermittlung der Zukunft dennoch menschennah und empathisch zu gestalten", sagt Geschäftsführer Dr. Mario Herz.

Damit alle Teilnehmer über die gleiche Chance verfügen, wird das TOP 100-Siegel in drei Größenklassen vergeben: bis 50, 51 bis 200 und mehr als 200 Mitarbeiter. In der aktuellen, 33. Runde von TOP 100 bewarben sich 356 Mittelständler um das Siegel. Davon waren 282 erfolgreich. Maximal können 100 Unternehmen pro Größenklasse ausgezeichnet werden.

Die Top-Innovatoren des aktuellen Jahrgangs treffen sich am 26. Juni im Heidelberg Congress Center zum Deutschen Mittelstands-Summit. Dort wird Christian Wulff ihnen persönlich zum Erfolg bei TOP 100 gratulieren.

Über PRINAS MONTAN

Die PRINAS MONTAN GmbH Versicherungsvermittler ist seit über 65 Jahren erfolgreich als industrieller Makler tätig. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Beratung, Betreuung und Vermittlung leistungsstarker Versicherungen an Belegschaften sowie Privatkunden von Unternehmen, Firmenkunden und Verbänden.

TOP 100: der Wettbewerb

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 27 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der frühere Bundespräsident und Ministerpräsident Christian Wulff. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Das Magazin manager magazin begleitet den Unternehmensvergleich als Medienpartner, das Magazin "ZEIT für Unternehmer" als Kooperationspartner. Mehr Infos und Anmeldung unter www.top100.de.

