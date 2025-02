PRINAS MONTAN GmbH Versicherungsvermittler

Mittelständler überzeugt im Innovationswettbewerb

Mehr als 100 Prüfkriterien evaluiert

Im Juni folgt Preisverleihung mit Ranga Yogeshwar

Essen (ots)

Die PRINAS MONTAN GmbH Versicherungsvermittler aus Essen hat sich beim Innovationswettbewerb TOP 100 durchgesetzt und trägt ab sofort das TOP 100-Siegel 2025. Den Award erhalten nur besonders innovative mittelständische Unternehmen. Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar wird PRINAS MONTAN bei der Preisverleihung am 27. Juni in Mainz persönlich zu diesem Erfolg gratulieren. Er begleitet den Innovationswettbewerb TOP 100 als Mentor.

Grundlage von TOP 100 ist ein wissenschaftliches Auswahlverfahren, das der Innovationsforscher Prof. Dr. Nikolaus Franke leitet. Im Auftrag von compamedia, dem Veranstalter des Wettbewerbs, analysierten er und sein Team die Innovationsstärke der Teilnehmer anhand von mehr als 100 Prüfkriterien, die sich in fünf Kategorien gliederten: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation sowie Innovationserfolg.

Im Kern geht es bei der TOP 100-Analyse darum, ob Innovationen das Ergebnis eines strukturierten Innovationsmanagements in den Unternehmen sind - oder ob sie eher zufällig entstehen (die Prüfkriterien sind unter www.top100.de/pruefkriterien einsehbar). "Innovation heißt Agieren anstatt Reagieren", sagt Franke, "es bedeutet, die Zukunft aktiv zu gestalten, anstatt zu hoffen, dass sich nichts ändert."

PRINAS MONTAN GmbH Versicherungsvermittler gehört zum ersten Mal zu den Top-Innovatoren. Das Unternehmen ist in der Versicherungsbranche als Versicherungsvermittler tätig. Die Firma hat sich dabei vor allem im Bereich Vermittlung von Versicherungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Großkonzernen einen Namen gemacht. Das Unternehmen bietet heute maßgeschneiderte Versicherungslösungen für Privat- und Firmenkunden an.

"Unser Anspruch ist es, in der Versicherungsbranche mit innovativen Beratungsansätzen und Prozessen die Versicherungsvermittlung der Zukunft bereits heute zu gestalten. Die Auszeichnung mit dem Top 100-Award unterstreicht unseren konsequenten Fokus auf die Entwicklung neuer Beratungskonzepte und bestätigt uns in unserem Engagement." sagt Dr. Mario Herz, Geschäftsführer bei PRINAS MONTAN.

"Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter kann wertvolle Ideen einbringen, die gehört und geschätzt werden. Dieser offene Kommunikations- und Innovationsgedanke ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Nur gemeinsam können wir unsere Services kontinuierlich verbessern - dass uns dies so erfolgreich gelingt, zeigt sich auch in unserem herausragenden Abschneiden bei diesem Wettbewerb. Darauf sind wir stolz." ergänzt Marwyn Hoeschel, Manager Marketing und Unternehmenskommunikation bei PRINAS MONTAN.

Um allen Teilnehmern die gleichen Chancen zu ermöglichen, wird das TOP 100-Siegel stets in drei Größenklassen vergeben: bis 50, 51 bis 200 und mehr als 200 Mitarbeiter. In der aktuellen Runde - TOP 100 findet bereits seit 32 Jahren statt - bewarben sich 364 Mittelständler. Davon waren 262 erfolgreich und führen seit 1. Februar das TOP 100-Siegel 2025. Maximal können 100 Unternehmen pro Größenklasse ausgezeichnet werden.Am 27. Juni kommen alle Top-Innovatoren des Jahres 2025 in der Rheingoldhalle in Mainz zur Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit zusammen. Dort wird Ranga Yogeshwar ihnen zum Erfolg bei TOP 100 persönlich gratulieren.

Über PRINAS MONTAN

Die PRINAS MONTAN GmbH Versicherungsvermittler ist seit über 65 Jahren erfolgreich als industrieller Makler tätig. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Beratung, Betreuung und Vermittlung leistungsstarker Versicherungen an Belegschaften sowie Privatkunden von Unternehmen, Firmenkunden und Verbänden

TOP 100: der Wettbewerb

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit 27 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW. Das Magazin manager magazin begleitet den Unternehmensvergleich als Medienpartner, ZEIT für Unternehmer ist Kooperationspartner.

