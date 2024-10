Capri-Sun

Mentale Gesundheit von Kindern mit Kriegs- oder Fluchterfahrungen stärken: Capri-Sun unterstützt War Child

Eppelheim/Heidelberg (ots)

Am heutigen Mental Health Day steht weltweit die mentale Gesundheit im Mittelpunkt. Ein wichtiges Thema, denn immer mehr Menschen leiden an psychischen Erkrankungen, darunter auch viele Heranwachsende. Eine besondere Last müssen Kinder tragen, die unter den Auswirkungen von Krieg oder bewaffneten Konflikten aufwachsen - dazu zählt weltweit jedes sechste Kind. Genau für diese Kinder setzt sich War Child ein: Die gemeinnützige Organisation bietet ihnen Zugang zu Schutz, Bildung und psychosozialer Unterstützung und will auch ihnen unbeschwerte Momente ermöglichen. Capri-Sun unterstützt dieses Engagement mit einer langfristigen Partnerschaft.

Ob in der Ukraine, im Gaza-Streifen oder im Kongo: Kein Kind hat je einen Krieg begonnen. Trotzdem leiden gerade die Jüngsten extrem unter den Erfahrungen von Flucht oder gewalttätigen Konflikten. War Child setzt sich mit wissenschaftlich belegten, spielerischen Methoden für Kinder in und aus Kriegsgebieten ein und hilft ihnen bei der Verarbeitung ihrer Erlebnisse. Denn: Auch diese Kinder verdienen unbeschwerte Momente. Diese Überzeugung teilt die Kindergetränkemarke Capri-Sun und unterstützt die Arbeit von War Child. Im November und Dezember macht Capri-Sun mit einer auffällig gestalteten Sonderedition der Sorte Multivitamin in den Supermärkten auf die wertvolle Arbeit der Organisation aufmerksam und spendet einen festen Betrag pro verkaufter Zehner-Packung.

Spiele sind ein Kernelement der wissenschaftlich fundierten Programme von War Child. Im Spiel können Kinder Stress abbauen, ihre belastenden Erfahrungen in einem sicheren Rahmen verarbeiten - und trotz allem einfach mal Kind sein. "Am meisten Spaß machen mir die Spiele. Das Spiel mit dem Tuch ist mein Lieblingsspiel", sagt Youssef* und lacht. Der Zwölfjährige nimmt am preisgekrönten "TeamUp"-Programm von War Child für geflüchtete Kinder in Hamburg teil und fühlt sich danach "energiegeladen, weil es mit Sport zu tun hat."

*Name geändert

Mit der War Child-Sonderedition, die im November und Dezember im Einzelhandel in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich ist, schafft Capri-Sun Aufmerksamkeit für das Engagement der Organisation. Auf den Zehner-Packs der beliebten Sorte Multivitamin ist auch ein QR-Code zu finden. Wer mehr über die Organisation erfahren oder diese unterstützen möchte, muss nur den Code scannen und gelangt schon auf die Landingpage www.capri-sun.com/de-de/war-child mit weiteren Fakten. Darüber hinaus werden auf www.warchild.de/unbeschwerte-momente im Aktionszeitraum fünf fruchtig-leckere Jahresvorräte Capri-Sun verlost - mitmachen lohnt sich!

Roland Weening, CEO von Capri-Sun:

"Wir freuen uns, mit War Child zusammenzuarbeiten, um Kindern in und aus Krisengebieten unbeschwerte Momente sowie Zugang zu Bildung und psychologischer Unterstützung zu ermöglichen. Kinder sind die Zukunft und indem wir Organisationen wie War Child unterstützen, können wir dazu beitragen, eine bessere Zukunft zu schaffen. Unsere Spende ist nur der Anfang unseres langfristigen Engagements mit dem Ziel, einen positiven Einfluss auf das Leben von Kindern in Not zu nehmen."

Dr. Dirk Reinsberg, Geschäftsführer von War Child:

"Wir von War Child sehen jeden Tag die Auswirkungen von Krieg auf das Leben von 468 Millionen Kindern weltweit. Denn du kannst zwar ein Kind aus dem Krieg holen, aber wie holst du den Krieg aus dem Kind? Das können wir nur mit einem breiten Netzwerk von Partnerorganisationen erreichen, die uns unterstützen, wo es notwendig ist. Mit Capri-Sun an unserer Seite sind wir in der Lage, einen größeren Impact für die Kinder zu erreichen."

Über Capri-Sun

Die Capri Sun Group Holding AG ist ein privates Unternehmen (Eigentümer: Hans-Peter Wild), zu dem Capri-Sun gehört - die kultige Getränkemarke im Beutel, die seit 1969 die Welt erobert hat und heute mit jährlich mehr als sechs Milliarden verkauften Beuteln in über 100 Ländern die Nummer 1 unter den Kindergetränkemarken der Welt ist. Mit einem weltweiten Umsatz von 1,2 Milliarden Euro (Euromonitor 2022) ist die Marke auf dem Vormarsch und hat in jüngster Zeit Produkte mit und ohne Zuckerzusatz (die den WHO-Richtlinien entsprechen), neue Formate wie den Sirup in 100 Prozent R-PET-Flaschen oder die prickelnde Produktreihe Capri-Sun "Bubbles" auf den Markt gebracht. Alle Capri-Sun-Beutelprodukte sind frei von künstlichen Aromen, Farb- und Konservierungsstoffen. Der Capri-Sun-Beutel ist die leichteste Getränkeverpackung der Welt und das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, den Capri-Sun-Beutel so schnell wie möglich recyclebar zu machen. Capri-Sun verfolgt die Vision, das nachhaltigste Kindergetränk der Welt zu werden. Weitere Informationen bietet die Capri-Sun-Website www.capri-sun.com/de

Über War Child

War Child stärkt Kinder und Jugendliche, die von Krieg und bewaffneten Konflikten betroffen sind. Weltweit in 19 Ländern wie der Ukraine, in Afghanistan, im Nahen Osten, aber auch in Deutschland. Wir bieten ihnen Zugang zu psychosozialer Unterstützung, Schutz und Bildung. Mit Musik, Sport und Spiel an sicheren Orten bauen wir eine Verbindung zu den Kindern auf. Durch wissenschaftlich bestätigte Methoden stärken wir ihre psychische Widerstandsfähigkeit und unterstützen sie beim Lernen sowie bei der Verarbeitung ihrer Erlebnisse. Denn ein Kind aus dem Krieg zu holen ist das eine. Den Krieg aus dem Kind zu holen, das andere. Weitere Informationen zu War Child finden Sie auf der War Child-Website www.warchild.de

