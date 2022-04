WHOOP

WHOOP launcht App auf Deutsch

Die App für das 24/7-Wearable WHOOP ist jetzt auch auf Deutsch verfügbar und liefert Mitgliedern detailliertes Feedback zu Gesundheit und Fitness

Berlin (ots)

WHOOP, die US-amerikanische Human Performance Company, bietet eine innovative Wearable Technologie, die Mitglieder dabei unterstützt ihr inneres Potential zu entfalten. Nachdem WHOOP 4.0 im letzten Jahr erfolgreich auf dem deutschen Markt etabliert wurde, geht die Marke nun den nächsten konsequenten Schritt und präsentiert ihre App erstmalig in deutscher Sprache. Damit ist Deutschland die erste Sprachadaption seit der Einführung der ersten Generation des Trackers hierzulande im Jahr 2015.

"WHOOP-Mitglieder auf der ganzen Welt verlassen sich auf WHOOP, wenn es um Gesundheit und Fitness geht", sagt Will Ahmed, Gründer und CEO von WHOOP. "Wir sind stolz darauf, unsere Plattform heute auf Deutsch zu starten und damit unser Versprechen einzulösen, die Erfahrung unserer Mitglieder noch persönlicher zu gestalten. Wir sind bereits daran die App auch in weitere Sprachen zu übersetzen und werden sicherlich schon bald mit weiteren Adaptionen an den Start gehen."

WHOOP wurde 2012 von CEO Will Ahmed mit dem Ziel gegründet, eine Plattform zu schaffen, die Menschen in die Lage versetzt, ihr ganzes Potential zu entfalten. Nach jahrelanger Forschung und Entwicklung ist ein innovativer, personalisierter digitaler 24/7 Fitness- und Gesundheitscoach entstanden, der durch die Kombination aus Armband und App, Echtzeit-Erkenntnisse über Schlaf, Erholung und Training sowie direkt umsetzbares Feedback zum Erreichen der eigenen Ziele liefert. Mit den drei fortschrittlichen Schlüsselwerten - Strain/Belastung, Recovery/Erholung und Sleep/Schlaf - zeigt WHOOP darüber hinaus nicht nur das bereits geleistete, sondern berechnet zielgenau die Möglichkeiten des aktuellen sowie des nächsten Tages. Das monatliche Abonnement für 30 Euro umfasst kostenlose Hardware, eine Community und ein ganzheitliches System zur Optimierung des eigenen Lifestyles.

Mit WHOOP 4.0 bietet die Marke ihren Mitgliedern einen der innovativsten Fitness-Tracker und Gesundheitsmonitore auf dem Markt. Mit der Einführung der eigenen WHOOP Body Bekleidungslinie kannWHOOPabernichtnurwieüblichamHandgelenkgetragenwerden, sondern nahezu überall am Körper. So verschwindet der kleine Sensor unauffällig in Boxershorts, BH, Leggings oder Shirt.

Weltbeste Sportler*innen wie Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs), Rory McIlroy (PGA Player), Michael Phelps (US Schwimmer), Nelly Korda (LPGA Player) und Sloane Stephens (WTA Player) leben, trainieren und arbeiten mit Unterstützung von WHOOP. Auch die deutsche Athletin Malaika Mihambo trainiert bereits seit längerem mit WHOOP.

Als Weltmeisterin im Weitsprung und Olympiasiegerin von Tokio 2021 sowie 3-fach gekürte Sportlerin des Jahres zählt sie zu einer der erfolgreichsten Leichtathletinnen der Welt. Stolz gibt die Marke bekannt, dass Malaika Mihambo mit WHOOP nun offiziell zusammenarbeitet und unterstreicht damit erneut die Wichtigkeit und Relevanz des deutschen Marktes.

"Ich bin seit längerem WHOOP-Mitglied und finde es großartig, welch umfassende Kenntnisse ich über meinen Körper und meine Gesundheit erhalte" so Malaika Mihambo. "WHOOP hilft mir zu verstehen, was meine Leistung verbessern oder auch beeinträchtigen kann. Dadurch kann ich auch meine Prioritäten besser setzen - von meinem Schlaf über die Erholung bis hin zu meinen täglichen Gewohnheiten und meinem Training."

Um mehr über WHOOP zu erfahren oder um eine Mitgleidschaft abzuschließen, besuchen Sie www.whoop.com/de

PRESSKIT

Weiteres Bildmaterial und die offizielle Pressemitteilung finden Sie in unserem Presskit.

Über WHOOP

WHOOP, die Human Performance Company, bietet eine Mitgliedschaft für 24/7-Coaching zur Verbesserung von Fitness und Gesundheit. Die WHOOP-Mitgliedschaft umfasst kostenlose Hardware (das brandneue WHOOP 4.0), eine Coaching-Plattform zur Optimierung deiner Lebensweise und eine Community von Leistungsträgern. WHOOP ist offizielles Fitness Wearable der PGA TOUR, Women's Tennis Association, LPGA Tour und EF Pro Cycling. WHOOP ist außerdem offizielles Recovery Wearable der NFL Players' Association. Zu den WHOOP-Mitgliedern zählen Profisportler*innen, Fortune-500-CEOs, Fitness-Enthusiasten und alle, die ihre Leistung verbessern möchten. Studien zeigen, dass WHOOP das Verhalten positiv verändern kann, den Schlaf erhöhen und physiologische Biomarker verbessern kann. WHOOP wurde 2012 gegründet, hat seinen Sitz in Boston und hat bereits mehr als 400 Millionen US-Dollar an Risikokapital aufgebracht. Besuche whoop.de für die neusten Unternehmensnachrichten und vernetze dich mit WHOOP auf Instagram, Twitter, Facebook, und YouTube.

Original-Content von: WHOOP, übermittelt durch news aktuell