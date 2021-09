WHOOP

Mit dem Fitness-Wearable WHOOP 4.0 und der WHOOP Body-Kollektion können Daten jetzt überall am Körper erfasst werden

Berlin (ots)

WHOOP, die Human Performance Company, stellt die nächste Generation ihrer fortschrittlichen Technologie vor: WHOOP 4.0, ein personalisierter und digitaler 24/7- Fitness- und Gesundheitscoach. Das Highlight von WHOOP 4.0 ist WHOOP Body mit der Any-WearTM Technologie, eine einzigartige Bekleidungskollektion bestehend aus Fitness- und Lifestyle Pieces.

WHOOP ist ein personalisierter digitaler Fitness- und Gesundheitscoach, der rund um die Uhr und in Echtzeit Erkenntnisse über Schlaf, Erholung und Training sowie direkt umsetzbares Feedback zum Erreichen der eigenen Ziele liefert. WHOOP Body definiert die Wearable Branche neu, indem es modernste Technologie mit hochleistungsfähigen Materialien kombiniert. WHOOP 4.0 fügt sich nahtlos in die neue Produktlinie innovativer Kleidungsstücke ein und ermöglicht präzise Daten am Oberkörper, der Taille und der Wade zu erfassen.

Die neue 4.0 Technologie verfügt über eine verbesserte Sensorkonfiguration für optimale Genauigkeit. Durch WHOOP Body und die dazugehörige Any-WearTM Technologie können Nutzer jetzt selbst entscheiden, an welcher Körperstelle sie ihre Daten erfassen möchten.

Mit einer breiten Auswahl an hochwertiger Sportbekleidung und zwei Kollektionen (Training und Unterwäsche) ermöglicht WHOOP 4.0 Usern, ihr Handgelenk zu befreien und das Wearable an anderen Körperteilen zu tragen, frei nach Lebensstil, Beruf oder unterschiedlichen Trainingsanforderungen.

Die Trainingskollektion besteht aus Kompressions-Tops und und Shorts, Sport BHs und Leggings aus Poly-Lycra.

Die Unterwäsche-Kollektion beinhaltet Bralettes und Boxershorts aus zwei Materialien: Pima-Baumwolle und Poly-Lycra.Zusätzlich zur Bekleidung hat WHOOP neue Accessoires und Designs für WHOOP 4.0 entwickelt. Darunter sind neue SuperKnit-Bänder, die bereits gebunden sind und für ultimativen Komfort und Haltbarkeit konstruiert wurden. Mit dem neuen Fast LinkTM Slider-System wird es für Nutzer in Zukunft leichter, zwischen einer Vielzahl von bunten Straps und der neuen WHOOP Body-Kollektion zu wechseln.

WHOOP 4.0 ist 33% kleiner als sein Vorgängermodell, hat eine Akkulaufzeit von fünf Tagen und verfügt über eine verbesserte Sensorkonfiguration, die genauere Herzfrequenzmessungen ermöglicht. Darüber hinaus verfügt es über neue Funktionen wie den Schlaf-Coach mit spürbaren Benachrichtigungen. Mitglieder können damit einstellen, dass sie durch sanfte Vibrationen zu einem optimalen Zeitpunkt geweckt werden, je nach ihren Schlaf Bedürfnissen.

WHOOP Body sowie die neuen SuperKnit- und HydroKnit-Bänder sind nur in Kombination mit WHOOP 4.0 erhältlich. Besuche WHOOP.com und erhalte WHOOP 4.0 kostenlos mit Zugang zur App für nur 18EUR pro Monat. Bestehende WHOOP Nutzer erhalten durch ein Upgrade ohne zusätzliche Kosten bevorzugten Zugang zu WHOOP 4.0.

Original-Content von: WHOOP, übermittelt durch news aktuell