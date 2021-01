BJB Lichttechnik

BJB bringt Licht ins Dunkel: 2020 - Ein starkes Jahr für das erleuchtende Traditionsunternehmen

Schaut man abends in den dunklen Kühlschrank oder bemerkt das defekte Licht im Backofen, fällt einem erst auf, wie wichtig die kleinen Lampen in unseren Haushaltsgeräten sind. Auf diese unter starker Beanspruchung stehenden Lichtlösungen hat sich das mittelständische Familienunternehmen BJB spezialisiert: Technik für Licht.

Der aktuell größte Geschäftsbereich des Traditionsunternehmens, seit 150 Jahren Erfahrungen in der Leuchtmittel-Herstellung tätig, sind optimale Lichtlösungen für Hausgeräte. Durch Spezialisierung in der LED-Technologie, Innovationsstärke, viele Patente, ein breites Produktportfolio und die Nähe zum Kunden hat sich BJB einen Titel als Hidden Champion gemacht. Weltweit beliefert der Marktführer nahezu alle namhaften Unternehmen und sorgt somit für die praktischen und technisch hochanspruchsvollen Beleuchtungen in Innenräumen von Haushaltsgeräten.

Diese Spezialisierung hat im Jahr 2020 für den entsprechenden Bereich ein erfolgreiches Geschäftsjahr eingebracht und wesentlichen Anteil am Gesamtumsatz von 66 Mio. Euro gehabt: Mit rund 450 Mitarbeitern konnte der Licht-Spezialist den Umsatz im Hausgerätebereich deutlich steigern. Der Exportanteil betrug 80%. Auf diese Weise konnte BJB das für viele sehr aufreibende Geschäftsjahr 2020 mit einem Gewinn abschließen.

Da gerade in den letzten Jahren die Küche immer mehr vom Arbeitsbereich zur Wohnkultur geworden ist, entwickelt auch BJB seine Lichtlösungen stetig weiter, passt sich kundenspezifischen Wünschen an und wird in der Branche für seine maßgeschneiderten und exakt auf die Bedürfnisse des Marktes zugeschnittenen Produkte geschätzt. Die LED-Lichtlösungen der Arnsberger sind dabei vor allem effizient. Im Verhältnis zu konventionellen Beleuchtungen übertreffen sie diese in Farbwiedergabe und Leistung deutlich, bestechen durch ihre hervorragende Qualität und die ausgeklügelte optische Lichtlenkung. So bringen Sie mehr Licht und sorgen für eine technische aber auch optische Aufwertung.

Die Dinge ins rechte Licht zu rücken und damit den täglichen Gebrauch von Haushaltsgeräten zu einem angenehmen Erlebnis zu machen, schreibt sich das Unternehmen auch weiterhin auf die Fahnen: "Unsere Kunden sehen in uns einen zuverlässigen Partner, der wirkungsvolle und einwandfreie Produkte liefert. Für 2021 erwarten wir daher weiteres Wachstum", so Philipp Henrici zuversichtlich.

