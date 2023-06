EBC*L International

EBC*L feiert 20 Jahre Europäische Wirtschaftszertifikate

Wien (ots)

2003 startete eine neue Ära der Wirtschaftsbildung

Im Juni 2003 wurden in Wien die EBC*L Zertifikate – European Business Competence*Licence - der Öffentlichkeit vorgestellt. Damals konnte noch niemand ahnen, dass damit der Startschuss für Europas größte Wirtschaftskompetenz-Initiative in der Erwachsenenbildung erfolgte.

Victor Mihalic, Vorsitzender von EBC*L International in Wien, nennt dazu einige Meilensteine: "Mehr als 100.000 Absolvent:innen, darunter SchülerInnen genauso wie Top-ManagerInnen aus 34 Ländern, übersetzt in 15 Sprachen, beim Who´s who der Wirtschaft eingesetzt, Europas erfolgreichstes E-Learning-Programm und modernstes Online-Prüfungssystem, Sieger beim Stiftung Warentest ... und zuletzt noch die Auszeichnung der EU für kompetenzorientierte Bildung durch die Einstufung in den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR). Das ist kaum zu glauben.“

Weitere Infos unter www.ebcl.eu / Online-Konferenz am 20. Juni 2023, 10.00

Original-Content von: EBC*L International, übermittelt durch news aktuell