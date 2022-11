Berlin (ots) - Alle, die meinen, man könnte Fluchtbewegungen steuern und Migration kontrollieren - die werden hier enttäuscht. Kaum ein politisches Feld ist so wenig planbar, so wenig beherrschbar und hängt so stark von Faktoren ab, die kaum jemand entscheidend beeinflussen kann. Zäune und Mauern, internationale Abkommen, Asylgesetze und Willkommenskultur - all das sind höchstens kleine Stellschrauben in einem ...

mehr