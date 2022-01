Waterland

Neue Wachstumsallianz im Schlafsegment: Waterland erwirbt Beteiligung an RUF|Betten und BRUNO von NORD Holding

Hamburg / Rastatt / Hannover (ots)

Die Beteiligungsgesellschaft Waterland Private Equity ("Waterland") hat sämtliche Anteile an RUF|Betten und BRUNO übernommen. Die RUF Gruppe zählt zu den führenden Anbietern von Premium-Betten im deutschen Markt. Verkäufer der Anteile ist die NORD Holding. Das bisherige Management von RUF|Betten und BRUNO bleibt den Unternehmen in gewohnter Funktion erhalten. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 abgeschlossen sein und steht unter dem üblichen Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden; weitere finanzielle Details werden nicht bekanntgegeben.

RUF|Betten mit Sitz im baden-württembergischen Rastatt wurde 1926 gegründet und beschäftigt derzeit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. RUF verfügt über ein reichhaltiges Angebot von Boxspring- und Polsterbetten und ist 2021 in den Markt für Schlafsofas eingestiegen. Pro Jahr produziert das Unternehmen über 30.000 hochwertige Betten. Das Traditionsunternehmen ist auf den stationären Möbelhandel spezialisiert und steht für hohe Individualisierung, modernes Design und höchste Produktqualität.

BRUNO mit Sitz in Berlin ist ein auf den Online-Direktvertrieb von hochwertigen Design-Boxspringbetten und Schlafsofas spezialisiertes Direct-to-Consumer-Unternehmen (D2C). BRUNO hat es in wenigen Jahren geschafft, eine führende Marktposition im D2C-Schlafmöbelsegment in Deutschland aufzubauen. BRUNO war Anfang 2020 zur Unternehmensgruppe gestoßen.

Der Jahresumsatz der beiden Unternehmen belief sich zusammen zuletzt auf ca. 60 Mio. EUR. Mit Unterstützung des neuen Eigentümers und Buy-&-Build-Investors Waterland soll der erfolgreich eingeschlagene Wachstumskurs fortgesetzt und mittelfristig durch strategische Zukäufe weiter beschleunigt werden. Im Fokus stehen hierbei eine weitere Internationalisierung sowie eine Forcierung des Ausbaus des Geschäftsbereichs Direct-to-Consumer.

Ronald Grott, Mitglied der Geschäftsleitung bei der NORD Holding, blickt auf die langjährige Zusammenarbeit zurück: "Wir sind sehr stolz auf das Wachstum und den Erfolg, den die RUF Gruppe in den letzten fünf Jahren erzielt hat. Diese Beteiligung ist ein großartiges Beispiel für die Strategie der NORD Holding, hochwertige Unternehmen aus der DACH-Region und Management-Teams zu unterstützen, um national und international zu expandieren und das Wachstum durch transformative M&A zu fördern. Wir sind überzeugt, RUF und BRUNO bei Waterland in gute, erfahrene Hände zu geben."

"Dank Unterstützung durch die NORD Holding konnten wir uns in den vergangenen Jahren hervorragend entwickeln. Gemeinsam mit Waterland wollen wir diese Entwicklung auf die nächste Stufe heben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und neue, innovative Wege", sagt Heiner Goossens, Geschäftsführer von RUF|Betten.

"Durch die neue Partnerschaft sehen wir insbesondere im Bereich D2C noch weitere Wertschöpfungshebel, auch international. Wir freuen uns, die Marken BRUNO und RUF|Betten gemeinsam mit Waterland in den kommenden Jahren weiter zu stärken", ergänzt Dr. Felix Baer, Geschäftsführer von BRUNO.

"RUF|Betten verfügt über eine breite, loyale Kundenbasis, eine ambitionierte Belegschaft und ein erfahrenes Management. Mit BRUNO ist die Gruppe auch im Direct-to-Consumer-Segment hervorragend positioniert und konnte in den vergangenen Jahren stetig Marktanteile hinzugewinnen", erklärt Dr. Carsten Rahlfs, Managing Partner bei Waterland. "Diesen Wachstumskurs wollen wir durch organische Impulse und weitere Akquisitionen in den kommenden Jahren ausbauen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft."

Über Waterland

Waterland ist eine unabhängige Private Equity Investment-Gesellschaft, die Unternehmen bei der Realisierung ihrer Wachstumspläne unterstützt. Mit substanzieller finanzieller Unterstützung und Branchenexpertise ermöglicht Waterland seinen Beteiligungen beschleunigtes Wachstum sowohl organisch wie durch Zukäufe. Waterland verfügt über Büros in den Niederlanden (Bussum), Belgien (Antwerpen), Frankreich (Paris), Deutschland (Hamburg, München), Polen (Warschau), Großbritannien (London, Manchester), Irland (Dublin), Dänemark (Kopenhagen), Spanien (Barcelona) und der Schweiz (Zürich). Aktuell werden über neun Milliarden Euro an Eigenkapitalmitteln verwaltet.

Waterland hat seit der Gründung 1999 durchgängig eine überdurchschnittliche Performance mit seinen Investments erzielt. Das Unternehmen belegt global Platz fünf im HEC/Dow Jones Private Equity Performance Ranking 2020 sowie im Preqin Consistent Performers in Global Private Equity & Venture Capital Report 2020 Rang acht der globalen Private-Equity-Gesellschaften. Zudem hat Real Deals Waterland beim PE Award mit dem Titel Pan-European House of the Year 2020 ausgezeichnet.

Über RUF|Betten und BRUNO:

RUF|Betten ist seit 1926 spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger Betten und Accessoires im Bereich Schlafen. Die jahrzehntelange Investition in die Marke RUF|Betten führte dazu, dass RUF|Betten eine der bestbekannten Bettenmarken in den relevanten Märkten ist und ein hohes Vertrauen bei Handelspartnern und Endkunden gleichermaßen genießt.

Der Produktionsstandort in Rastatt/Baden-Württemberg, an dem das Unternehmen auch 1926 gegründet wurde, garantiert höchste Präzision und Qualität "Made in Germany". Intensive Kundenbindung und Kundenorientierung ist einer der wichtigsten Markenkerne von RUF|Betten neben der Möglichkeit, nahezu alle Wünsche und Erwartungen von Endkunden in Bezug auf sein Traumbett und erholsamen Schlaf zu erfüllen.

Der stete Fokus auf Weiterentwicklung und Wachstum sichert auch in Zukunft die marktführende Stellung von RUF|Betten in den bestehenden und potenziellen Märkten.

BRUNO mit Sitz in Berlin ist ein Direct-to-Consumer-Unternehmen (D2C) für hochwertige Schlafmöbel. Das Produktportfolio umfasst insbesondere Design-Boxspringbetten und Schlafsofas, die bereits mehrfach mit dem German Design Award ausgezeichnet wurden. Durch die hohe Qualität und den bewussten Verzicht auf Zwischenhändler kann BRUNO seinen Kunden ein einzigartiges Preis-Leistungsverhältnis bieten.

Seit der Gründung im Jahr 2015 ist BRUNO stetig gewachsen und hat sich als ein führendes Direct-to-Consumer-Unternehmen (D2C) im Segment Schlafmöbel etabliert. BRUNO war Anfang 2020 zur Unternehmensgruppe gestoßen.

Über NORD Holding

Die NORD Holding ist mit ihrer über 50-jährigen Geschichte und einem verwalteten Vermögen von EUR 2,5 Mrd. eine der führenden Private-Equity-Asset-Management-Gesellschaften in Deutschland. Der Fokus liegt auf den Investmentbereichen Direktinvestments und Dachfonds. Der Schwerpunkt des Direktgeschäfts liegt auf der Strukturierung und Finanzierung von Unternehmensnachfolgemodellen, der Übernahme von Konzernteilen/Tochtergesellschaften und Expansionsfinanzierungen für mittelständische Unternehmen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Finanzinvestoren, die Fonds nur für einen begrenzten Zeitraum verwalten, agiert die NORD Holding als so genannter "Evergreen-Fonds" ohne zeitliche Begrenzung und investiert aus der Bilanz heraus.

Derzeit ist die Gesellschaft in mehr als 15 Unternehmen in Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland direkt investiert. Der weitere Geschäftsbereich Fund Investments zielt auf das Small-Cap-Segment des europäischen Private-Equity-Marktes und konzentriert sich auf Primär-, Sekundär- und Co-Investments. Darüber hinaus konzentriert sich die NORD Holding auf neu am Markt etablierte Buyout-Manager, operative Beteiligungsstrategien und tritt regelmäßig als Ankerinvestor auf.

Original-Content von: Waterland, übermittelt durch news aktuell