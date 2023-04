PHOENIX

Montag, 1. Mai 2023, 12.00 Uhr

phoenix berichtet am Montag live von Mai-Kundgebungen in Berlin, Koblenz und Köln

Bonn (ots)

Am 1. Mai veranstalten die Gewerkschaften traditionsgemäß in vielen Städten Kundgebungen. phoenix berichtet an dem bundesweiten Feiertag von den größten Zusammenkünften. Den Auftakt macht ab 12.00 Uhr der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann bei der Hauptveranstaltung seiner Gewerkschaft in Berlin. Gegen 12.15 Uhr schaltet phoenix nach Koblenz zur Zentralveranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Rheinland-Pfalz. Dort reden die rheinland-pfälzische DGB-Vorsitzende Susanne Wingertszahn, gegen 12.30 Uhr Bundeskanzler Olaf Scholz und um ca. 12.45 Uhr die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Ab 13.30 Uhr schaltet phoenix zur DGB-Hauptkundgebung nach Köln, um die Rede der DGB-Vorsitzenden Yasmin Fahimi in Köln zu zeigen.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell