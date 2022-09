ProSieben

"Wir machen Sie zum Stromprofi": "Zervakis & Opdenhövel. Live." kehrt voller Energie aus der Sommerpause zurück



6. September 2022. Wie viele Handys lassen sich während einer #ZOL-Folge nur mit der Energie laden, die man beim Tanzen erzeugt? Wie baut man ein Balkonkraftwerk? Und kann man damit übliche Haushaltsgeräte zuverlässig betreiben? Zum Herbstauftakt von "Zervakis & Opdenhövel. Live." machen Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel ihre Zuschauer:innen zum Stromprofi: Die erste Folge am Mittwoch, 7. September 2022, live ab 21:25 Uhr widmet sich dem Themenschwerpunkt Energie. Außerdem talkt Linda Zervakis in der Folge mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder über die bevorstehenden Monate.

"Wir machen Sie zum Stromprofi": #ZOL-Themenschwerpunkt Energie

Matthias Opdenhövel experimentiert am Mittwoch im #ZOL-Außenstudio zum Thema alternative Energiegewinnung mit seinen Gästen, darunter Youtuber Tomary, einer Tanzgruppe und einer Rennradmannschaft. Außerdem gibt Energiesparberaterin Maja Braun nützliche Tipps, wie man im Alltag mit wenig Aufwand Energie einsparen kann. Im #ZOL-Studio beantwortet der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil gemeinsam mit Linda Zervakis die dringlichsten Fragen der Zuschauer:innen.

Matthias Opdenhövel: "Ich finde es stark und notwendig mit welcher Kreativität heute schon neue Formen der Energiegewinnung entwickelt und eingesetzt werden. Ein paar davon stellen wir in unserer ersten Folge #ZOL nach der Sommerpause vor und testen sie live in der Sendung auf ihre Alltagstauglichkeit. Ich bin gespannt, was man mit der Energie aus einem selbstgebauten Balkonkraftwerk im Haushalt anstellen kann. Kann man sich wirklich mit einfachen Mitteln unabhängiger machen? Und was bietet diese Erkenntnis für Perspektiven für die Zukunft?"

Linda Zervakis: "Ich bin sehr gespannt, was im Herbst und Winter auf uns zukommt und wie unsere Gesellschaft das gemeinsam stemmen wird. Strom und Energie sind ein ganz wichtiges Zukunftsthema - nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine, auch aus Klima-Gesichtspunkten. Das fängt im eigenen Haushalt an: Ich erledige beispielsweise möglichst viele Strecken zu Hause mit dem Fahrrad und nehme, wann immer es geht, den Zug. Das sind nur kleine Dinge, aber Veränderungen beginnen meist im Kleinen."

Weitere Themen der Sendung:

"Needle Spiking": 'Zervakis & Opdenhövel. Live.' macht den gefährlichen Trend in der Partyszene zum Thema am Mittwoch Dabei werden in Clubs Feiernden unbemerkt Drogen oder K.-o.-Tropfen per Nadel injiziert. In einem Berliner Club soll gezeigt werden, wie schnell man selbst Opfer einer Attacke werden kann. Im Beitrag sprechen Betroffene und Expert:innen und geben wertvolle Tipps, wie man sich selbst schützen kann.

"Der Fall Detlef Kowaleski": Rocker, Drogenkurier, Knast-Ausbrecher, Tätowierer und erfolgreicher Buch-Autor. #ZOL skizziert den Fall von Ausbrecherkönig Detlef Kowalewski und spricht mit Psychologin Cordula Leddin über den Fall.

Die Themen der Sendung finden Sie auch auf der #ZOL-Presseseite.

"Zervakis & Opdenhövel. Live." am Mittwoch, 7. September 2022, 21:25 Uhr, nach "TV total" live auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zum Journal: #ZOL

