Wirecard stärkt das Angebot der Videospielplattform Xsolla mit flexiblen Zahlungslösungen

Wirecard wickelt für Xsolla Kreditkartentransaktionen in Europa ab

Aschheim (München) (ots)

Wirecard, der weltweit führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, hat Xsolla, die global tätige Plattform für Videospiele, als Kunden gewonnen. Wirecard fungiert als Acquirer und wird für Xsolla ab sofort alle Kreditkartenzahlungen in Europa abwickeln. Durch die Zusammenarbeit mit Wirecard sorgt Xsolla dafür, dass Spieler ihre bevorzugte Zahlungsart nutzen können.

Xsolla wurde 2005 gegründet und arbeitet mit einigen der größten Unternehmen in der Videospielbranche zusammen. Xsolla bietet Spieleentwicklern und -publishern ein leistungsstarkes Paket von Tools und Dienstleistungen, um mehr Spiele weltweit anzubieten und zu vertreiben. Ob Start-up-Entwickler oder weltweit führende Publisher, Xsolla ermöglicht es seinen Kunden, ihre Zielgruppe zu erweitern und somit ihre Einnahmen zu steigern.

"Xsolla verbindet Spieleentwickler und Publisher mit Spielern und Influencern. Dadurch ermöglicht Xsolla den Gaming-Anbietern, ihre Zielgruppe besser kennenzulernen, die Bekanntheit ihrer Marke zu steigern und letztlich höhere Umsätze zu erzielen", sagt Markus Fuchs, VP Sales Digital Services bei Wirecard. "Für die Anbieter ist es daher essentiell, die von den Spielern bevorzugten Zahlungsmethoden akzeptieren zu können. In Anbetracht des globalen Charakters der Spieleindustrie kann dies eine echte Herausforderung für die Entwickler sein. Mit dem richtigen Zahlungspartner an der Seite kann diese jedoch selbstverständlich gemeistert werden."

Xsolla ist stets bestrebt, seinen Partnern optimale Zahlungslösungen anzubieten. Dank Wirecard können die Kunden von Xsolla ab sofort mehr Zahlungen akzeptieren, die zuverlässig abgewickelt werden. Dies führt dazu, dass ihr Angebot für Gamer attraktiver wird und bessere Konversions- und Kundenbindungsraten nach sich zieht.

"Großartige Spiele können selbst aus dem Nichts entstehen. Wir bei Xsolla sind da, um sicherzustellen, dass die besten Ideen realisiert, vermarktet und gespielt werden. Dank Wirecard können wir auf unserer Plattform ein reibungsloses Einkaufserlebnis bieten, so dass sich unsere Kunden auf das konzentrieren können, was ihnen am wichtigsten ist: das Spielerlebnis", erklärt Anton Zelenin, Head of Payments bei Xsolla.

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment und Risk, Retail und Transaction Banking, Loyalty und Couponing, Data Analytics und Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (online, mobil, POS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen für alle wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerke. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Erfahren Sie mehr unter www.wirecard.com.

Über Xsolla:

Xsolla ist eine Videospiel-Business-Engine mit einer Reihe von Tools und Dienstleistungen, die Kunden dabei unterstützt, mehr Spiele weltweit zu betreiben und zu verkaufen. Die Xsolla-Produktreihe, die ausschließlich der Videospielindustrie dient, richtet sich an Unternehmen jeder Größenordnung: Xsolla Pay Station mit der führenden Lösung zur Betrugsbekämpfung, Xsolla Partner Network, Xsolla Site Builder, Xsolla Store, Xsolla Login und Xsolla Launcher. Diese Tools arbeiten nahtlos zusammen, um die Komplexität von Vertrieb, Marketing und Monetarisierung zu lösen, so dass Entwickler, Publisher und Plattformpartner ihre Zielgruppe erweitern und ihre Einnahmen steigern können. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Xsolla ist als Händler und Verkäufer für große Spieleunternehmen wie Valve, Twitch, Ubisoft, Epic Games und PUBG Corporation tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.xsolla.com

