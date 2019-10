Zufriedene Bauherren empfehlen Bien-Zenker / Fertighaushersteller gelingt Wachstum ohne Einbußen bei Kundenzufriedenheit

Bien-Zenker GmbH

Der Einzug ins neue Haus ist für Bauherren ein großartiger Moment. Ob jedoch alles wie versprochen passt, stellt sich meist erst heraus, wenn man einige Zeit in dem Haus wohnt. Bien-Zenker Bauherren zeigen sich in der jüngsten Kundenzufriedenheits-Umfrage auch ein Jahr nach dem Erstbezug unverändert glücklich mit ihrem Haus und den Leistungen des Fertighausherstellers. "Dass neun von zehn Bien-Zenker Bauherren angeben, dass sie Bien-Zenker auch weiterempfehlen würden, ist ein außerordentlich gutes Zeugnis, das uns sehr stolz macht", urteilt Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker. "Schon im vergangenen Jahr waren wir sehr zufrieden mit den Befragungs-Ergebnissen, weil sie uns bestätigt haben, dass wir trotz des starken Wachstums die Produkt- und Servicequalität auf demselben hohen Niveau halten konnten, das unsere anspruchsvollen Bauherren erwarten. Das ist immer unser oberstes Ziel und es ist uns auch in diesem Jahr offensichtlich sehr gut gelungen, unsere Bauherren zu begeistern." Unterstrichen wurde dieser Erfolg zuletzt auch von FOCUS-MONEY. Beim großen Ranking "von Kunden empfohlen" (FOCUS-MONEY 28/2019) landete Bien-Zenker in der Spitzengruppe der Anbieter mit "hoher Weiterempfehlung" und im jüngsten Fertighaushersteller-Test (FOCUS-MONEY 41/2019) wurde Bien-Zenker als "Fairster Fertighaus-Anbieter" ausgeziechnet.

Wie in den Vorjahren zeigten sich die Bauherren bei der Bien-Zenker Kundenzufriedenheits-Befragung speziell in den für das Bauvorhaben entscheidenden Kategorien Planung, Bemusterung, Montage, Innenausbau und Auftragsabwicklung besonders zufrieden. Hier vergaben sie nach dem Schulnotensystem die Gesamtnote 1,9 und bestätigten damit abermals die hohe Produktqualität und den ausgezeichneten Service, auf die sich Bien-Zenker Bauherren verlassen dürfen. "Uns ist es sehr wichtig, dass wir unsere Bauherren über den gesamten Prozess begeistern können. Dass sie sich auch nach der Unterschrift gut aufgehoben fühlen und jederzeit einen Ansprechpartner haben, der sich umfassend um ihre Anliegen kümmert. Dafür haben wir in den vergangenen Jahren unsere Strukturen umgestellt und Prozesse in der Auftragsabwicklung und bei der Kundenbetreuung optimiert, sodass wir noch schneller und passender auf die Fragen und Wünsche unserer Bauherren reagieren können", sagt Born.

Für die Kundenzufriedenheits-Umfrage gaben 83 Bien-Zenker Bauherren ihr Urteil ab, deren Häuser zwischen Januar und September 2018 aufgestellt wurden und die somit bereits mindestens ein Jahr in ihrem neuen Haus wohnen.

Die Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 110-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau.

