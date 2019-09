Bien-Zenker GmbH

Nachhaltiges Bauen im Fokus

Nach Fridays for Future: Zur World Green Building Week (23.-29.9.) startet Bien-Zenker eine Beitragsreihe zu nachhaltigem Bauen

Die Frage nach der Energieeffizienz gehört für Bauherren heute zu den grundsätzlichen Entscheidungen, die sie bei der Planung ihres Traumhauses beantworten müssen. Dabei bewegen sie sich in einem Spannungsfeld aus baurechtlichen Vorschriften, absehbar immer weiter steigenden Energiepreisen, den Kosten für Energiesparmaßnahmen und ihrem eigenen Umweltgewissen. Viele treibt der Wunsch, möglichst nachhaltig zu bauen. Bien-Zenker startet deshalb anlässlich der vom World Green Building Council ausgerufenen World Green Building Week (vom 23.9. bis 29.9.2019) auf seiner Website eine Beitragsreihe, die unterschiedliche Aspekte des Themas aufgreift. "Nachhaltigkeit ist eine Aufgabe, die bei Bien-Zenker in allen Bereichen des Unternehmens eine wichtige Rolle spielt. Und das Thema beschäftigt unsere Bauherren", sagt Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker. "Deshalb haben wir zur World Green Building Week eine Artikelreihe aufgelegt, die das Thema unter verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet. So möchten wir unseren Bauherren noch mehr Hintergrundinformationen zur Verfügung stellen und sie in ihrer Entscheidung unterstützen."

In diesem Jahr liegt das Augenmerk der Green Building Week darauf, wie sich die Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes reduzieren lassen. Ein Ansatz, der in der jüngsten Zeit in der Öffentlichkeit und in der Politik zunehmend diskutiert wird, ist die verstärkte Nutzung von Holz als Baustoff. Die Verwendung von Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft als Baumaterial senkt im Vergleich zu herkömmlichen Bauweisen den Verbrauch an nicht-regenerativen Ressourcen und Treibhausgasemissionen. Gleichzeitig eignet es sich als Werkstoff ideal, um damit modernste Architektur- und Wohnkonzepte mit maximaler Energieeffizienz umzusetzen. Holz ist der Grundbaustoff für alle Bien-Zenker Häuser und ein wesentlicher Baustein der Nachhaltigkeitsbemühungen des Hausherstellers, die bereits dazu geführt haben, dass Bien-Zenker Häuser ab der Ausbaustufe "Zur Ausstattung fertig" serienmäßig das Gold-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) erhalten.

Die Beitragsreihe veröffentlicht Bien-Zenker vom 23.9. an auf seiner Website und in den sozialen Medien mit dem Hashtag #BuildingLife der World Green Building Week.

Über Bien-Zenker

Die Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 110-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau.

www.bien-zenker.de

