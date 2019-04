Clasart Classic

Im Oktober 2019 startet die preisgekrönte Veranstaltungsreihe in eine neue Saison. Clasart Classic bringt diese Serie bereits zum vierzehnten Mal in deutsche und österreichische Kinos. Auch 2019/20 werden wieder zehn abwechslungsreiche Opern mit den berühmtesten Opernstars der Welt präsentiert.

War die Vorsaison von Verdi und dem französischen Repertoire geprägt, liegt in der neuen Saison ein Schwerpunkt auf einem weiteren Publikumsliebling: Giacomo Puccini. Zeffirellis prachtvolle Inszenierung der Rätseloper TURANDOT gibt am 12.Oktober 2019 den Startschuss. Am Pult steht der musikalische Direktor der Met: Jannick Nézét-Séguin. Im November gibt es in MADAMA BUTTERFLY ein Wiedersehen mit Plácido Domingo und im April 2020 rundet Anna Netrebko in der Titelpartie der TOSCA das kleine Puccini-Festival ab.

Ganz ohne französische Oper geht es aber nicht: Mit Massenets MANON kehrt die elegante Inszenierung von Laurent Pelly rund um die berechnende und tragisch endende Protagonistin als zweite Oper im Oktober auf die Leinwand zurück.

Die letzte Übertragung in 2019 dürfte für viele Opernfans die spannendste sein: AKHNATEN von Philip Glass, einer der wichtigsten Vertreter des musikalischen Minimalismus. Sein 1984 uraufgeführtes Werk über den ägyptischen Pharao Echnaton wird in englischer, ägyptischer und akkadischer Sprache aufgeführt.

Das Jahr 2020 wird mit einer weiteren Rarität eingeläutet: Alban Bergs expressionistisches Meisterwerk WOZZECK in einer Neuinszenierung des vielfach ausgezeichneten südafrikanischen Künstlers William Kentridge. Die musikalische Leitung liegt ein weiteres Mal in den bewährten Händen von Yannick Nézét-Séguin. Für den schwedischen Starbariton Peter Mattei ist die Titelpartie ein Rollendebut.

Es folgt PORGY AND BESS, das George Gershwin ausdrücklich als Oper und nicht als Musical komponiert hat. Summertime zählt zu den populärsten und am häufigsten gespielten Arien überhaupt und ist von unzähligen Musikern aufgenommen worden.

Vom 20. Jahrhundert geht es im Februar zurück in die Barockzeit. AGRIPPINA von Georg Friedrich Händel bringt ein Wiedersehen mit der wunderbaren Joyce DiDonato. Dieser Politthriller um Macht und Erotik gilt als Händels erstes Meisterwerk. Und auch Wagner-Fans kommen im März wieder auf ihre Kosten: DER FLIEGENDE HOLLÄNDER mit dem lange auf der Met-Bühne vermissten Bryn Terfel in der Titelrolle und Anja Kampe als die ihm verfallene unglückliche Senta. Aus München reist Valery Gergiev ans Dirigentenpult nach New York.

In der letzten Übertragung am 9. Mai 2020 können sich alle Opernfans auf Belcanto vom Feinsten freuen. Diana Damrau übernimmt die Titelpartie der dem Untergang geweihten MARIA STUARDA von Gaetano Donizetti in David McVicars mitreißender Inszenierung.

Die neue Saison wird in Deutschland und Österreich auf über 240 Leinwände übertragen.

Der Kartenvorverkauf für die Übertragungen der Saison 2019/20 beginnt ab dem 11. Mai 2019 in den Kinos. Die Liste der teilnehmenden Kinos und weiterführende Information findet sich unter www.metimkino.de.

12. Oktober 2019 Puccini TURANDOT 26. Oktober 2019 Massenet MANON 09. November 2019 Puccini MADAMA BUTTERFLY 23. November 2019 Glass AKHNATEN 11. Januar 2020 Berg WOZZECK 01. Februar 2020 The Gershwins' PORGY AND BESS 29. Februar 2020 Händel AGRIPPINA 14. März 2020 Wagner DER FLIEGENDE HOLLÄNDER 11. April 2020 Puccini TOSCA 09. Mai 2020 Donizetti MARIA STUARDA

