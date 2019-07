Bien-Zenker GmbH

Bien-Zenker versichert Bauherren bei HDI

Mit HDI Versicherung als Partner sind bei Bien-Zenker die wichtigsten Bauherren-Versicherungen inklusive

Schlüchtern (ots)

Bien-Zenker, einer der größten Fertighaushersteller Europas (www.bien-zenker.de), hat mit der HDI Versicherung einen weiteren strategischen Partner an Bord geholt. Gemeinsam entwickelten die beiden Partner ein Konzept, mit dem Bauherren bei ihrem Neubau ein speziell auf ihre Situation zugeschnittenes Versicherungspaket erhalten. "Uns war es wichtig, dass unsere Bauherren umfassend geschützt sind und sich nicht mehr darum kümmern müssen, die richtige Versicherung zu finden. Wir geben ihnen zu ihrem Haus die Policen mit, die sie unbedingt brauchen und die sinnvoll sind", sagt Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker. "Mit HDI als leistungsfähigem Partner und S&S Assekuranzmakler GmbH als kompetentem Ansprechpartner ist es uns gelungen, ein Paket zu schnüren, in dem alles drin ist und das unsere Bauherren rundum absichert." Das Versicherungspaket umfasst eine Wohngebäudeversicherung, Elementarschadenversicherung, Bauleistungsversicherung, Bauherren-Haftpflichtversicherung und eine Bau-Unfallversicherung.

"Gerade bei komplexen privaten Projekten wie einem Neubau begrüßen Kunden Services, die sie unterstützen und Abläufe verschlanken", weiß Henning Folkerts, Leiter des Produktmanagements für private Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen bei HDI. Markus Rehle, Vorstand Produkte bei HDI, ergänzt zur Kooperation mit Bien-Zenker: "Wir können unser Wissen bündeln und unsere Kunden profitieren vom Know-how zweier Experten."

S&S Assekuranzmakler stellt den Bauherren die Produkte des Versicherungspakets vor, kümmert sich um die Antragsformalitäten und übernimmt die Betreuung rund um den Paketversicherungsschutz. Der Versicherungsschutz besteht für 18 Monate ab Einrichten der Baustelle. Die mit dem Bau verbundenen Verträge - mit Ausnahme der Wohngebäudeversicherung - enden automatisch bei Bezug des Hauses.

Über Bien-Zenker

Die Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 110-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. www.bien-zenker.de

