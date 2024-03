FUJIKINA Berlin 2024 - FUJIFILM bietet das ultimative Fotografie-Erlebnis

Kleve (ots) - - Fujifilm führt internationale Umfrage zum Umweltbewusstsein in IT-Unternehmen durch - Bewusstsein über die negativen Auswirkungen von Datenspeicherung auf die Umwelt in Deutschland ausgeprägt - Trotzdem gibt weniger als die Hälfte der Führungskräfte in Deutschland an, dass die Unternehmensdaten ...

mehr