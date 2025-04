Mast-Jägermeister Deutschland GmbH

Jägermeister ORANGE

Der neue fruchtig frische Shot für den Kickstart in die besten Nächte

Wolfenbüttel (ots)

Es riecht nach warmem Regen auf Asphalt, die letzten Sonnenstrahlen des Tages tauchen die Gesichter der Menschen vor den Bars, Restaurants und Parks in orangenes Licht, aus Musikboxen dringt der Sound unbeschwerter Stunden. Und niemand geht nach Hause, denn die besten Nächte starten erst noch!

Diese einzigartigen besten Nächte zu kreieren ist die klare Mission von Jägermeister. Ab heute bringt die Marke nicht nur High-Energy-Momente auf die Dancefloors der Bundesrepublik, sondern auch die Sonne in die Nacht. Der neue Jägermeister ORANGE ist mit seinem frisch-fruchtigen Flavor genauso überraschend wie die ungeplanten, aber legendärsten Partys. Spontan sein ist alles: ein Outdoor-Rave, ein kurzer Stopp im Späti auf dem Weg in den Club, Freunde getroffen, neues Ziel: die Nacht. Für sonnengereifte Nächte - das ist Jägermeister ORANGE.

ORIGINAL IN DER BASIS - NEU IM GESCHMACK

Der neue fruchtige Shot kombiniert die 56 Kräuter, Blüten, Wurzeln und Früchte mit einem hochwertigen Orangenöl-Extrakt und bietet ein ganz neues und fruchtiges Geschmackserlebnis. Die dafür verwendeten Orangen und Mandarinen stammen aus biologischem Anbau und werden in ausgewählten Regionen Siziliens nach ganzen 1.400 Sonnenstunden geerntet. Mit 33 % vol. hat Jägermeister ORANGE einen etwas geringeren Alkoholgehalt als das Original und überzeugt mit süßen, fruchtigen Aromen und einer dezenten Bitternote.

In der ikonischen Jägermeister-Flasche, aber mit klarem Glas, kommt der leuchtend orangene Jägermeister ORANGE besonders zur Geltung. Genossen wird das Neuprodukt als Shot, eiskalt bei minus 18 Grad oder als Longdrink - Orange Tonic - pünktlich zur Orange Hour auf dem Weg in die Nacht, ganz egal, wann und wo sie startet.

Jägermeister ORANGE ist für 14,49 EUR (UVP) deutschlandweit im Handel und im Jägermeister E-Shop erhältlich.

Mehr Informationen zu Produkt und Kampagne gibt es unter:

https://de.jagermeister.com/kampagnen/orange/

Über Jägermeister

Der weltweit erfolgreiche Premium-Kräuterlikör wurde vor mehr als 80 Jahren von Curt Mast auf den Markt gebracht. Das Rezept aus 56 Kräutern, Blüten und Wurzeln ist bis heute unverändert. Traditionell wird Jägermeister ausschließlich in der norddeutschen Kleinstadt Wolfenbüttel hergestellt. Die Abfüllung erfolgt in den Werken in Wolfenbüttel-Linden sowie im sächsischen Kamenz. Von hier wird der Kräuterlikör in der markanten Flasche in mehr als 150 Länder exportiert. Das Familienunternehmen beschäftigt weltweit rund 1.000 Mitarbeitende.

Zum Markenportfolio gehören seit 2020 auch Teremana, die vom Hollywood-Schauspieler und Unter-nehmer Dwayne Johnson gegründete Tequila-Marke, und GIN SUL, der in Hamburg-Altona produziert wird.

Original-Content von: Mast-Jägermeister Deutschland GmbH