Jägermeister definiert Markenfarben mit Farbsystem- Ikone Pantone® und präsentiert Limited Design-Packs in Herbal Green und Culture Orange

Wummernde Bässe, vibrierender Boden - energetische Momente einer legendären Nacht mit Freunden und Fremden. Zelebriert mit einem eiskalten Jägermeister-Shot bleiben die gemeinsam erlebten Augenblicke im Gedächtnis. Genau für diese einzigartigen Erlebnisse schlägt das Herz der Marke aus Wolfenbüttel. Gleichzeitig verkörpert Jägermeister echtes Handwerk und tief verwurzelte Historie, vereint in der ikonischen grünen Jägermeisterflasche. Diese Dualität ist ein fester Bestandteil der heutigen Markenidentität und wird zukünftig durch die offiziellen Markenfarben Herbal Green (3435 C) und Culture Orange (7578 C) symbolisiert.

Limited Pantone Design-Packs in zwei (Farb)-Welten

Zur Feier der Manifestierung der Markenfarben launcht Jägermeister in Kooperation mit Pantone® am 09. September 2024 zwei Limited Pantone Design-Packs in den Farben Herbal Green und Culture Orange. Highlight der beiden monochromen Editionen ist die jeweilige Jägermeister-Flasche in einem noch nie da gewesenen minimalistischen Design. Die ikonische Flasche erscheint komplett einfarbig in Orange oder Grün, in edler, matter Optik, mit einem Aufdruck des typischen Pantone Farblabel und ohne Vorder- und Rückenetikett. Zusätzlich enthalten die Packs unifarbene Shotgläser, verpackt in einem Pantone-Farbbehälter sowie jeweils ein charakteristisches Collectors-Item mit Verbindung zur Jägermeister-Markenwelt. Die Culture Orange-Edition enthält den markanten Jägermeister-Rennwagen - einen orangefarbenen Porsche 911 Carrera RSR im Maßstab 1:43 als Hommage an die Rennmeister-Historie der Marke. Die grüne Variante wird durch einen ikonischen Hirschkopf-Flaschen-Ausgießer komplettiert, in Anlehnung an den Hirsch im Jägermeister Logo, das auf der Sage über den heiligen Hubertus, dem Schutzpatron der Jäger, basiert.

Herbal Green und Culture Orange - das Yin und Yang von Jägermeister

Paul Ramser, Team Lead Brand & Digital Marketing hebt heraus: "Herbal Green und Culture Orange verkörpern die Dualität unser Marke Jägermeister. Wir sind stolz darauf, unsere identitätsstiftenden Farben zukünftig als universelle Pantone Farbcodes international standardisiert und geschützt nutzen zu können. Das nehmen wir uns zum Anlass, um gemeinsam mit dem Pantone Color Institute(TM) unseren Markenfarben die exklusiven Limited Pantone Design-Packs zu widmen."

Die Pantone Design-Packs sind weltweit auf 560 Stück pro Farbe limitiert und ab dem 09. September für 199,00 EUR (UVP) im deutschen Jägermeister Online-Shop und im ausgewählten Travel Retail erhältlich.

Damit nicht genug: Herbal Green und Culture Orange für ganz Deutschland

"Unsere Jägermeisterfans lieben Sonder-Editionen. Nach den sehr begrenzten Pantone Design-Packs möchten wir allen deutschen Fans ab Oktober die Möglichkeit geben zwei weitere Limited Design-Edition Flaschen für ihre besten Nächte im Handel zu erwerben.", ergänzt David Bendzko, Brand Manager und Projektlead in freudiger Erwartung.

Nur wenige Wochen nach dem Launch der Pantone Design-Packs sind ab Oktober die extra designten limitierte Jägermeister Design-Flaschen in Herbal Green und Culture Orange im deutschen Handel erhältlich. Jägermeister-Fans können die in den neu definierten Markenfarben glänzend lackierten Flaschen flächendeckend im Einzelhandel erwerben. Ein besonderes Highlight, die Limited Edition wird zum regulären Jägermeister Preis angeboten, natürlich nur solange der Vorrat reicht.

Über Jägermeister

Der weltweit erfolgreiche Premium-Kräuterlikör wurde vor mehr als 80 Jahren von Curt Mast auf den Markt gebracht. Das Rezept aus 56 Kräutern, Blüten und Wurzeln ist bis heute unverändert. Traditionell wird Jägermeister ausschließlich in der norddeutschen Kleinstadt Wolfenbüttel hergestellt. Die Abfüllung erfolgt in den Werken in Wolfenbüttel-Linden sowie im sächsischen Kamenz. Von hier wird der Kräuterlikör in der markanten Flasche in mehr als 150 Länder exportiert. Das Familienunternehmen beschäftigt weltweit rund 1.000 Mitarbeitende.

Zum Markenportfolio gehören ab 2020 auch Teremana, die vom Hollywood-Schauspieler und Unternehmer Dwayne Johnson gegründete Tequila-Marke, und GIN SUL, der in Hamburg-Altona produziert wird.

Über Pantone

Pantone bietet die universelle Sprache der Farbe, die Marken und Herstellern farbkritische Entscheidungen in jeder Phase des Arbeitsablaufs ermöglicht. Mehr als 10 Millionen Designer und Hersteller auf der ganzen Welt verlassen sich auf Pantone-Produkte und -Dienstleistungen, um Farben von der Inspiration bis zur Umsetzung zu definieren, zu kommunizieren und zu kontrollieren. Dabei wird die fortschrittliche X-Rite-Technologie genutzt, um Farbkonsistenz über verschiedene Materialien und Veredelungen für Grafik-, Mode- und Produktdesign zu erreichen. Die Pantone-Standards umfassen digitale und physische Farbspezifikationen und Workflow-Tools. Das Pantone Color Institute(TM) bietet maßgeschneiderte Farbstandards, Beratung zu Markenidentität und Produktfarben sowie Trendprognosen einschließlich der Pantone-Farbe des Jahres, Fashion Runway Color Trend Reports, Farbpsychologie und mehr. Pantone B2B Licensing integriert das Pantone-Farbsystem in verschiedene Produkte und Dienstleistungen und ermöglicht es Lizenznehmern, zertifizierte Pantone-Werte zu kommunizieren und zu reproduzieren und die Effizienz für ihre Nutzer zu verbessern. Pantone Lifestyle bringt Farbe und Design in den Bereichen Bekleidung, Wohnen und Accessoires zusammen. Erfahren Sie mehr unter www.pantone.com und verbinden Sie sich mit Pantone auf Instagram, Facebook und LinkedIn.

