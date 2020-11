Vcademy Reveal - Virtual Reality-Trainings-App

World of VR GmbH

Die World of VR GmbH enthüllt am Freitag, 27. November 2020 die Virtual-Reality-Trainingsplattform Vcademy. Die Veranstaltungen finden von 10.00-11.00 Uhr und von13.30-14.30 Uhr statt. Eine kostenlose Anmeldung ist über diesen Link möglich.

Elektriker-Training in Virtual Reality für 25EUR? Neue App "Vcademy" bringt Flatrate-Modell für VR-Seminare nach Deutschland

Handwerker*Innen und Techniker*Innen in den USA und Asien lernen schon länger in Virtual Reality neue Fähigkeiten. Das Kölner Startup "World of VR" hat jetzt mit Vcademy ein Abo-Modell für deutschsprachige Virtual Reality Trainings entwickelt. Ähnlich wie bei einem Handyvertrag kann der Betrieb eine Flatrate für alle angebotenen VR-Trainings erwerben - mit oder ohne VR-Gerät.

"Es ist wie eine Art Netflix für berufliche Virtual Reality Trainings und Weiterbildungsthemen - die Anzahl der Kurse wächst stetig, und so günstig wie jetzt war der Einstieg in VR Weiterbildung noch nie." sagt Ralf Karabasz, Geschäftsführer Synergie Vertriebsdienstleistungen.

Die App enthält Kurse zu unterschiedlichen Gebieten - von handwerklichen Unterweisungen bis Führungskräfte-Schulungen. Mitarbeiter können diese Trainings nicht nur alleine durchführen - sondern auch online in einer Gruppe oder angeleitet durch einen zertifizierten VR-Coach.

Komplexität der Technologie hat abgenommen

Der Einstieg in die Vcademy VR-Brille läuft ohne Kabel und ohne Computer. Über ein separates PC-Programm können auch Mitarbeiter ohne VR-Brille teilnehmen. Mitarbeiter laden sich nach dem Login die Kurse aus der Cloud. Auf Knopfdruck treffen sich Lernende gemeinsam in einem Kurs. Zertifizierte Coaches bieten zusätzlich kostenpflichtige Live-VR-Seminare an. Diese Form des geleiteten Lernens in Virtual Reality nennt der Entwickler "Virtual Blended Learning".

Eine Plattform für Firmen aller Größen

Das Angebot richtet sich an Betriebe aller Größen sowie an Trainer, welche auf dieser Plattform in Virtual Reality zusammengebracht werden sollen. Über die angebotenen Kurse hinaus, bietet sich für Firmen auch die Möglichkeit, eigene Kurse für Ihre Mitarbeiter in der App bereitzustellen oder besondere Ankündigungen in der virtuellen Welt zu halten.

Eine Vorbestellung mit Frühbucher-Rabatten ist ab sofort möglich - 25EUR für die App und 85EUR inklusive Gerät und Premium Service. Ein Demo-Kit zum Ausprobieren kann angefordert werden (solange Vorrat reicht). Die Plattform startet Anfang 2021.

Lernen mit Virtual Reality um ein Vielfaches effektiver

Gerade bei technischen Trainings, die schlecht per Videokonferenz abgebildet werden können, belegen Studien, dass Virtual Reality die Lerneffektivität um ein Vielfaches erhöht, unter anderem durch

- realistisches Lernen durch "selber erleben" - sicheres Lernen von schwierigen oder gefährlichen Situationen - mehr Spaß am Lernen - die Möglichkeit, in der virtuellen Welt in Gruppen zusammen zu lernen

Stimmen:

"VR als effektives Trainingsinstrument ist inzwischen unumstritten. Nun wollen wir den Zugang so einfach wie möglich machen ähnlich wie einst das Iphone den Zugang zu Smartphones revolutionierte." - Timon Vielhaber, Gründer Vcademy

"Virtual Reality Schulungen sind für sich genommen schon eine große Bereicherung - man kann Fehler machen und Dinge tun, die sonst unmöglich oder teuer sind. Aber sobald man mit anderen Menschen und einem Coach zusammen in einem Raum lernt... und man ist gemeinsam zu 100% fokussiert... das ist wirklich das Neue Lernen." - Jürgen Henne, freiberuflicher Coach und Konzeptionierer

Über Vcademy

Vcademy ist die Virtual-Reality-Plattform für professionelle Trainings und Schulungen im Arbeitsumfeld. Es ist eine cloud-basierte Lernplattform für Virtual Reality Schulungen und Virtual Blended Learning Seminare. Sie bietet eine Vielzahl an VR-Trainings aus unterschiedlichen Bereichen, von Handwerker-Trainings bis Führungskräfte-Schulungen. Außerdem können Benutzer zusammen online in VR lernen oder Angebote von zertifizierten VR Coaches annehmen. Der Einstieg in dieses Abo-Modell ist ab 25EUR / Monat je aktivem Benutzer möglich, oder als Full-Service Ansatz inkl. Geräten auch für 85EUR / Monat je aktivem Benutzer. Vcademy ist ein Produkt der World of VR GmbH.

Über World of VR

Vcademy ist ein Produkt aus dem Unternehmen World of VR GmbH mit Sitz in Köln, Deutschland. Das Unternehmen ist seit November 2014 auf den Einsatz von Virtual Reality Lösungen im Unternehmens-Umfeld spezialisiert und erstellt seit Jahren erfolgreich Komplettlösungen für den digitalen Einsatz. Seit 2016 hat World of VR Virtual Reality Trainings in Unternehmen gebracht - und nach vielen tausend VR Trainings-Stunden eine eindeutige Erfolgsbilanz gezogen.

