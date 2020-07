Sky Deutschland

Sky Ticket Hits im August: Das neue Sky Original "Breeders" mit Martin Freeman, "Mayans M.C." Staffel 2 sowie "Rambo: Last Blood" und "Harley Quinn: Birds of Prey"

- Das neue Sky Original "Breeders" (ab 4.8.) mit Martin Freeman im Familienstress, das Sky Original "Save Me" (ab 27.8.) und "Mayans M.C." (ab 28.8.) mit den zweiten Staffeln, sowie die sechste Staffel "Madam Secretary" (ab 25.8.) - Die neue Kochshow "MasterChef Celebrity" (ab 31.8.) mit Prominenten wie Beatrice Egli, Thomas Hermanns und Hans Sarpei sowie den Juroren und TV Köchen Meta Hiltebrand, Nelson Müller und Ralf Zacherl - Weiter neue Serien: Die mit Spannung erwartete Sci-Fi-Serie "Devs" (ab 19.8.) von Alex Harland über Fox, und die Mini-Serie "Upright" (ab 11.8.) und das Medizin-Drama "Nurses" (ab 17.8.) über Universal TV - Der DC-Kinohit "Harley Quinn: Birds of Prey" (ab 14.8.) mit Margot Robbie und Sylvester Stallone in seinem neuesten Kult-Auftritt in "Rambo: Last Blood" (ab 28.8.) als exklusive Premieren auf Sky Ticket - Mit dem neuen Entertainment & Cinema Ticket streamen Sky Ticket Kunden preisgekrönte Sky Originals, exklusive HBO-Serien und aktuelle Blockbuster als Erste - und das alles erstmals in einem Ticket.

Unterföhring, 20. Juli 2020 - Große Serien und actionreiche Kinounterhaltung: Auch im August starten auf Sky Ticket wieder zahlreiche Serien und Filme exklusiv. Etwa der neue Serien-Comedy-Hit "Breeders" von und mit Martin Freeman. In dem Sky Original kämpft der "Sherlock"-Star mit den Tücken des Familienlebens. Die zweite Staffel des Sky Originals "Save Me" mit "The Walking Dead"-Star Lennie James verspricht wieder jede Menge Hochspannung. Auch "Mayans M.C." geht in seine zweite Staffel. Und in der sechsten und finalen Staffel von "Madam Secretary" ist Téa Leonie tatsächlich US-Präsidentin geworden.

In der Kochshow "MasterChef Celebrity" treten elf Prominente wie Beatrice Egli, Susi Kentikian, Thomas Hermanns, Hardy Krüger Jr. und Hans Sarpei gegeneinander an. Als Juroren sind Meta Hiltebrand, Nelson Müller und Ralf Zacherl im Einsatz.

Über Fox dürfen sich alle Sky Ticket Kunden im August außerdem auf die Sci-Fi-Serie "Devs" von Alex Harland freuen, der mit "Ex Machina" bereits ein Genre-Meisterwerk erschaffen hat. Außerdem über Universal TV die Mini-Serie "Upright" mit "Californication"-Darsteller Tim Minchin und die Krankenhaus-Serie "Nurses".

Mit dem ersten Solo-Auftritt von Margot Robbie als DC-Heldin in "Harley Quinn: Birds of Prey" gibt es auch unter den Hollywood-Hits top Neustarts auf Sky Ticket im August. Dazu lässt Sylvester Stallone in seiner Kultrolle als Einzelkämpfer in "Rambo: Last Blood" wieder mächtig krachen. Aber auch das Teenagerliebesdrama "After Passion" nach der Bestsellerreihe und die "Shining"-Fortsetzung "Doctor Sleeps Erwachen" mit Ewan McGregor zählen zu weiteren exklusiven Streaming-Premieren auf Sky Ticket. Außerdem laufen neben Veit Helmers neuester Indie-Perle "Vom Lokführer, der die Liebe suchte..." auch seine poetischen anderen Kultfilme "Tuvalu", "Das Tor zum Himmel" und "Absurdistan".

Sky Ticket Kunden sind die ersten, die preisgekrönte Sky Originals, exklusive HBO-Serien, aktuelle Blockbuster und exklusive Shows streamen können - und das alles erstmals in einem Ticket für nur 14,99 Euro. Neukunden können das neue Sky Ticket ganz einfach im ersten Monat mit 25 Prozent Preisvorteil testen.

Die neuen Sky Ticket Highlights im August:

Serien, Shows & Dokumentationen:

- Breeders, S 1 (4.8.) - High Maintenance, S 4 (4.8.) - Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene, S 12 (4.8.) - History - Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden, S 13 (5.8.) - Nat Geo - Upright, S 1 (11.8.) - Universal TV - Barkskins - Aus hartem Holz, S 1 (10.8.) - Nat Geo - Rick and Morty, S 4B (10.8.) - TNT Comedy - Lovecraft Country S 1 (17.8., OV-Fassung) - Nurses, S 1 (17.8.) - Universal TV - Lügen, die Geschichte schrieben, (17.8.) - Spiegel Geschichte - Devs, S 1 (19.8) - Fox - The Shivering Truth, S 2 (20.8.) - TNT Comedy - Muhammad Ali - Leben einer Legende (22.8.) - History - Madam Secretary S 6 (25.8.) - Robot Chicken, S 10 (25.8.) - TNT Comedy - Save Me, S 2 (27.8) - Mayans M.C., S 2 (28.8.) - Death in Paradise, S 9 (29.8.) - MasterChef Celebrity S 1, (31.8.) - Making It S 1 (31.8.)

Filme:

- Beach Bum (ab 1.8.) - Doctor Sleeps Erwachen (ab 7.8.) - Enzo und die wundersame Welt der Menschen (8.8.) - Ugly Dolls (9.8.) - Intrigo: Samaria (12.7.) - Harley Quinn: Birds of Prey (14.8.) - The Kill Team (15.8.) - Bernadette (19.8.) - After Passion (21.8.) - Ready or Not - Auf die Plätze, fertig, tot (22.8.) - Grace (26.8.) - Rambo: Last Blood (28.8.) - Just Mercy (29.8.)

Weitere Neustarts:

- Sicario (2.8.) - The Blair Witch Project (3.8.) - John Wick (10.8.) - Tuvalu (11.8.) - Tor zum Himmel (18.8.) - Absurdistan (25.8.) - Zwei wie Pech und Schwefel (27.8.)

