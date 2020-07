Sky Deutschland

Neue Reality-Show "Making It" ab 31. August auf Sky One und Sky Ticket

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

- US-Reality-Show, in der Bastler und Designer ihre Handwerkskünste messen und 100.000 Dollar gewinnen können - Moderiert und produziert von den "Parks and Recreation"-Stars Amy Poehler und Nick Offerman - Zwei Staffel mit insgesamt 14 Episoden ab 31. August immer montags um 21.20 Uhr direkt nach "MasterChef Celebrity" in Doppelfolgen auf Sky One sowie parallel auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf

17. Juli 2020 - Jetzt fliegen die Sägespäne: Sky holt die Realityshow "Making It" als TV-Premiere mit zwei Staffeln nach Deutschland. Egal ob Schreinern, Inneneinrichtung, Design, Mode oder Bastelkunst - hier darf jeder seine individuellen Talente zeigen. In jeder der insgesamt 14 Episode müssen sich die Kandidaten in einer "Faster Craft"- und einer "Master Craft"-Aufgabe beweisen.

Ihre Ergebnisse werden im Anschluss der kritischen Jury präsentiert. Mit dabei ist Modedesigner Simon Doonan und Dayna Isom Johnson von der Onlineplattform Etsy. Wer wird am Ende "Master Maker" und holt sich das Preisgeld von 100.000 Dollar?

Durch die Show führen die Schauspielstars Amy Poehler und Nick Offerman, beide bekannt aus der Comedyserie "Parks and Recreation", die ebenfalls auf Sky zu sehen ist. Was nicht jeder weiß: Offerman ist selbst ein begnadeter Bootsbauer und Poehler großer Fan alles Handgemachten. Das perfekte Moderatoren-Duo also für die Heimwerkershow. Mit viel Witz führen die beiden Serienstars durch die spannenden Challenges, bei denen der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind.

Facts:

Originaltitel: Making It, Reality-Show, USA 2018, 1. Staffel mit sechs Episoden und 2. Staffel mit acht Episoden.

Ausstrahlungstermine:

Die erste Staffel ab 31. August und die zweite Staffel ab 21. September immer montags um 21.20 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One und parallel dazu auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf.

Über Sky Ticket:

Das neue Entertainment & Cinema Ticket umfasst brandaktuelle und hochwertige Serien mit prämierten Sky Originals und exklusiven HBO-Serien. Nutzer streamen zudem die aktuellsten Blockbuster als Erste, bereits wenige Monate nach Kinostart. Dazu sind über 1000 der beliebtesten Filme, sowie Dokumentationen und bei Kindern beliebte Serien & Filme in großer Auswahl jederzeit auf Abruf verfügbar.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

Pressekontakt:

Stephanie Teicher

External Communications

Tel. +49 89 9958 6867

Stephanie.Teicher@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland



Kontakt für Fotomaterial:

Tamara Söckler / Melissa Aschauer

Bilder.Presse@sky.de

Oder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell