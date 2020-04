TARGOBANK AG

TARGOBANK bleibt auch in der Corona-Krise ein starker Partner

Düsseldorf

- Laugel: "Gesundheitsschutz für Kunden und Mitarbeiter genießt oberste Priorität" - Solides Fundament: Vorsteuerergebnis 2019 wächst auf 527 Millionen Euro - TARGOBANK und Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit bester Solvabilität und Liquidität

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen stellen Gesellschaft und Wirtschaft vor ungeahnte Herausforderungen. Als bundesweit agierendes Finanzinstitut sieht sich die TARGOBANK in der Verantwortung, ihren Teil dazu beizutragen, damit die jetzt schon spürbaren Effekte bestmöglich abgemildert werden können. "Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket stehen wir unseren Kunden in dieser schwierigen Zeit als verlässlicher Partner zur Seite", so Pascal Laugel, Vorstandsvorsitzender der TARGOBANK. Daher bietet die Bank ihren Kreditkunden, die aufgrund der Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, individuelle und für den Kunden tragbare Lösungen an. Ferner können sich Firmenkunden auch in Zeiten wirtschaftlichen Abschwungs mittels Factoring kurzfristig Liquidität beschaffen.

Laufende Beratung im Zeichen umfassender Schutzmaßnahmen

"Der Gesundheitsschutz für Kunden und Mitarbeiter genießt für uns oberste Priorität", betont Laugel. Deshalb hat die TARGOBANK schon lange vor den ersten behördlichen Anordnungen einen umfangreichen Katalog an Verhaltens- und Hygienerichtlinien zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern auf den Weg gebracht.

Den physischen Kontakt zwischen Kunden und Mitarbeitern in den Filialen hat die Bank auf ein absolutes Minimum reduziert. Die Filialen bleiben aber weiterhin besetzt und die Kunden können sich bei komplexeren Anliegen von den Filialmitarbeitern auch telefonisch oder online beraten lassen. Das Angebot wird gut angenommen: Die TARGOBANK Filialen und Beratungspunkte verzeichnen eine deutliche Steigerung der Telefonanrufe und -beratungen.

Darüber hinaus stehen den Kunden weiterhin alle digitalen Services wie das Online-Banking oder die Banking-App uneingeschränkt und mit dem gewohnten Support zur Verfügung.

Sichergestellt ist auch die Bargeldversorgung der Kunden, da die Geldautomaten in den Selbstbedienungs-Bereichen weiterhin zugänglich sind. Neben Auszahlungen können hier auch Einzahlungen oder Überweisungen vorgenommen werden, sodass auch weniger online-affine Kunden ihre alltäglichen Bankgeschäfte weiterhin erledigen können. Um auch hier ein Höchstmaß an Infektionsschutz bieten zu können, werden diese Bereiche besonders gereinigt und alle Bedienfelder desinfiziert.

Starker Partner in schweren Zeiten

Das ganze Ausmaß und die Folgen der Corona-Krise für unser gesellschaftliches und wirtschaftliches Zusammenleben kann aktuell noch niemand abschätzen. Gleichwohl ist klar, dass die Banken in dieser Krise eine besondere Verantwortung tragen - auch wenn sie selbst vor den wahrscheinlich größten Herausforderungen seit der Weltfinanzkrise 2008 stehen. "Auch in diesen schweren Zeiten bilden Solidarität mit und Verlässlichkeit für unsere vier Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden das Fundament unseres Handelns", betont TARGOBANK Chef Pascal Laugel. "Wir sind davon überzeugt, dass wir für die aktuellen und kommenden Herausforderungen dieser historischen Krise gut aufgestellt sind. Dabei hilft uns unsere langjährige Erfahrung als einer der führenden Finanzierungsexperten am deutschen Markt und die Solidität unserer Mutter Crédit Mutuel Alliance Fédérale."

Solides Fundament

"Natürlich steht auch die TARGOBANK vor großen Herausforderungen, aber wir stehen auf einem soliden Fundament", konstatiert Laugel. Das zeige auch das Ergebnis des zurückliegenden Geschäftsjahres. So konnte die TARGOBANK ihren Wachstumskurs weiter fortsetzen und hat 2019 mit einem Vorsteuerergebnis von 527 Millionen Euro (IFRS, Vorjahr: 510 Millionen Euro) ein neues Rekordergebnis seit Übernahme durch die Crédit Mutuel Alliance Fédérale im Jahr 2008 erzielt. Die Bilanzsumme wuchs um 12 Prozent auf 25 Milliarden Euro. Gleichzeitig konnte die Bank ihr Aufwands-Ertrags-Verhältnis trotz hoher Investitionen in Digitalisierung, in Cybersicherheit sowie in die Modernisierung und Optimierung des Filialnetzes im Vergleich zum Vorjahr erneut senken. Das Kundenkreditvolumen belief sich 2019 über alle Geschäftsfelder auf insgesamt 22,2 Milliarden Euro, gut 8 Prozent mehr als im Vorjahr (2018: 20,6 Milliarden Euro).

Privatkunden

Im Privatkundengeschäft stieg das Kreditvolumen um mehr als 10 Prozent auf insgesamt 16,2 Milliarden Euro (Vorjahr: 14,7 Milliarden Euro). Dabei legten die Ratenkredite im Berichtszeitraum um 10,6 Prozent auf 13,7 Milliarden Euro zu (Vorjahr: 12,4 Milliarden Euro). "Auch in unserem Kerngeschäft konnten wir 2019 erneut Marktanteile hinzugewinnen und insbesondere das Volumen der online beantragten Kredite um mehr als 50 Prozent steigern", so TARGOBANK CEO Laugel.

Um gut 12 Prozent auf insgesamt 18,2 Milliarden Euro sind 2019 die Kundeneinlagen gewachsen. Und bei den Investmentkunden stieg das Gesamt-Depotvolumen um 25 Prozent auf 12,9 Milliarden Euro (Vorjahr 10,4 Milliarden Euro).

Geschäftskunden

Auch im zweiten Jahr nach Marktstart konnte die TARGOBANK ihr Geschäftskundensegment ausbauen. "2019 verdoppelte sich sowohl die Zahl der vergebenen Kredite als auch das Kreditvolumen insgesamt", so Laugel. Das Finanzierungsvolumen der 2015 an den Markt gegangenen Autobank belief sich 2019 auf 495 Millionen Euro und wuchs im Vergleich zum Vorjahr um rund 30 Prozent. Die Autobank bietet mehr als 3.000 Kfz-Händlern umfassende Services mit dem Schwerpunkt auf Einkaufs- und Absatzfinanzierungen. Und in der Absatzfinanzierung kooperiert die TARGOBANK mittlerweile mit bundesweit 6.000 Fachhändlern und gehört damit zu den größten Playern im Bereich Händlerfinanzierung in Deutschland.

Firmenkunden

Die TARGOBANK konnte auch ihre Position als Finanzierungsexperte für Firmenkunden 2019 weiter festigen: Die Firmenkundensparte der TARGOBANK verzeichnete laut Laugel 2019 ein Kundenkreditvolumen von insgesamt 5,9 Milliarden Euro. Im Factoring gehörte die TARGOBANK auch 2019 zu den Marktführern in Deutschland. Beim Leasing wuchs das Bestandsvolumen 2019 um 15,7 Prozent auf 1,0 Milliarden Euro. Ferner belief sich der Bestand an Investitionsgüterdarlehen im Berichtsjahr auf 0,3 Milliarden Euro - was im Vergleich zum Vorjahr einem Zuwachs von ebenfalls knapp 16 Prozent entspricht. Mit einem Plus von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr wuchs zudem das Neugeschäft 2019 kräftig auf 658 Millionen Euro. Zum Ende des Berichtsjahres lag die Zahl der Kunden in diesem Geschäftsfeld bei rund 34.000.

Eigenkapitalausstattung und Liquiditätspuffer ausgebaut

Das 2019er-Rekordergebnis hat die TARGOBANK durch Thesaurierung der Gewinne dazu genutzt, ihre Eigenkapitalausstattung im März 2020 um 17 Prozent erneut deutlich zu erhöhen. Gleichzeitig verbesserte sich die Liquiditätssituation der TARGOBANK durch einen signifikanten Anstieg des Liquiditätspuffers. Damit liegt die TARGOBANK weit oberhalb des Durchschnitts der deutschen Banken.

Genossenschaftlicher Rückhalt

Die TARGOBANK ist seit 2008 Teil der genossenschaftlichen Bankengruppe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, deren Solidität auch durch aktuelle Ratings bestätigt wird.

Die harte Kernkapitalquote des Crédit Mutuel Alliance Fédérale liegt mit 17,3 Prozent nicht nur deutlich über den von der europäischen Bankenaufsicht geforderten Mindestanforderungen, sondern stellt auch einen der höchsten Solvabilitätskoeffizienten am europäischen Bankenmarkt dar.

