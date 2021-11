Rehasense

Trotz Bewegungseinschränkung mobil?

Carbonrollatoren bieten Sicherheit und Freude bei Spaziergängen jeglicher Art

Kleve (ots)

Nicht nur ältere Menschen sind auf Gehhilfen angewiesen. Auch jüngere Menschen, die durch einen Unfall oder durch Krankheiten betroffen sind, finden in einem Rollator die ideale Gehhilfe. Glücklicherweise gibt es mittlerweile sehr ästhetische und auch leichte Rollatoren, die die Lebensqualität steigern.

Für Menschen mit einer Gehbehinderung werden häufig schon geringe Entfernungen zu einer Herausforderung. Die Bewegung ist oft so stark eingeschränkt, dass Spaziergänge, Arztbesuche oder das tägliche Einkaufen nicht möglich sind. Ein passender Rollator verleiht körperlich schwachen Personen mehr Stabilität beim Gehen und Stehen, beugt Sturzgefahr und Verletzungen vor und erhöht die Mobilität. Das ermöglicht den Betroffenen wieder mit Freude an den Alltäglichkeiten des Lebens teilzunehmen.

Besonders leicht in der Handhabung beim Transport und beim Überwinden von z. B. Bordsteinkanten sind die sogenannten Leichtgewicht-Rollatoren, die durch ihr geringes Gewicht überzeugen. Der Carbonrollator ATHLON SL von Rehasense gilt als einer der sichersten, stabilsten und leichtesten Carbonrollatoren auf dem Markt. Egal ob in der Stadt, im Park oder in der Oper - ATHLON SL ist ein ästhetischer und mobiler Begleiter im Alltag.

Der Carbonrollator ATHLON SL

Je nach Größe wiegt ATHLON SL zwischen 5 und 5,2 kg. Kunden können zwischen den Bereifungen TPE-Rädern oder stoßabsorbierenden PUR-Softrädern wählen. Ergonomische Handgriffe mit Feststellfunktion, eine leicht anpassbare Griffhöhe sowie der patentierte "Click & Safe" Sicherheitsverschluss sorgen für maximalen Komfort und Sicherheit bei der Nutzung. Die große Einkaufstasche ist bis zu 5 kg belastbar und bietet reichlich Platz für Einkäufe. Dank des vielseitigen Zubehörs - darunter Rückengurte in verschiedenen Ausführungen - kann ATHLON SL zudem leicht an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Abgerundet wird das Angebot durch eine schöne Farbauswahl. Athlon SL ist im autorisierten Fachhandel verfügbar.

Mehr Infos: www.rehasense.com/de

