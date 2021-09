Neue Osnabrücker Zeitung

Österreich hofft auf schnelle Klarheit bei der Regierungsbildung in Deutschland

Osnabrück (ots)

Außenminister Schallenberg: "Müssen rasch wissen, in welche Richtung sich unser Nachbar entwickeln wird"

Osnabrück. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg wünscht sich nach der Bundestagswahl in Deutschland eine schnelle Klarheit bei der Regierungsbildung. "Auch wenn das Wahlergebnis vom Sonntag noch keine Schlüsse darauf zulässt, wie sich die neue deutsche Bundesregierung zusammensetzt, so sind für uns gerade in der Außenpolitik Kontinuität und Klarheit das A und O", sagte Schallenberg im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Der Politiker der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) betonte: "Deutschland ist nicht nur unser größter Nachbar und wichtigster Handelspartner, sondern auch der größte Mitgliedstaat der EU. Umso wichtiger ist es für uns, rasch zu wissen, in welche Richtung sich Deutschland entwickeln wird."

Unabhängig davon, welche Koalition künftig die Regierungsgeschäfte in Deutschland führen werde, sagte Schallenberg: "Ich baue darauf, dass der deutsche Kurs fortgesetzt wird, wenn es beispielsweise um die Zukunft der Westbalkanstaaten in der EU oder die strategische Ausrichtung in den transatlantischen Beziehungen geht." Österreich wünscht sich mehr Tempo bei den Erweiterungsgesprächen der EU mit den Staaten des Westbalkans.

